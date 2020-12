Colectivo feminista simula feminicidios en Chetumal como protesta

En Chetumal, Quintana Roo, el anuncio turístico de la localidad amaneció 'manchado de sangre' por parte de un colectivo feminista que se manifestó la mañana de este lunes para exigir un alto a la violencia en contra de la mujer.

Con las chicas llenas de pintura roja y sin blusa, el colectivo buscó simular los múltiples feminicidios que han ocurrido en el país para dar un 'duro mensaje' de lo que ocurre con la mujer en México.

Por medio de redes sociales, las imágenes compartidas por Marea Verde Quintana Roo se han vuelto virales y han recibido comentarios divididos.

"¿Por qué hacen burla de esa manifestación pacífica? Luego cuando destruyen se ofenden, (no excuso tampoco esas acciones) incluso es una forma muy creativa de ilustrar lo que las mujeres sufren, hasta puede ser considerado arte ante los ojos de alguien, si no pueden aportar algo inteligente mejor que no lo hagan, por favor, respeten y manténgase al margen únicamente", escribió un usuario en el post de la página de Facebook, Rivera Noticias.

Así amaneció la ciudad de Chetumal, Quintana Roo; donde mujeres exigen un alto a la violencia, se garanticen sus derechos y se cumpla con el pliego petitorio. Marea Verde Quintana Roo.