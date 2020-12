'¿Un brasier de funda?' AirPods Max se vuelven blanco de memes en redes

El nuevo lanzamiento de Apple estará disponible para su compra el próximo martes en ciertos países y su costo supera los 13 mil pesos, precio que por supuesto fue el primer blanco de opiniones y memes entre internautas.

La funda de los AirPods Max también se convirtió en motivo de 'burla', pues ésta no tardo en ser comparada con un sostén debido a su diseño.

I hate to point this out but the new Apple AirPods Max carrier looks lika a bra. Sorry you can't unsee it now ‍♂️ Carry-on #AirPodsMax pic.twitter.com/gW9j8rnYZD