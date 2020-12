Surgen contagios de COVID-19 tras festival Art With Me en playas de Tulúm

Fue durante los días 11 y 15 de noviembre, que decenas de participantes se reunieron en las playas del paradisiaco lugar para celebrar el evento que reúne diversas atracciones como música, arte, talleres de meditación, bienestar y crecimiento personal.

Sin embargo días después de asistir al evento, participantes provenientes de Nueva York, reportaron estar contagiados por COVID-19, siendo el festival Art With Me el principal sospechoso de originar estos entre sus asistentes.

En redes sociales se difundieron diversos videos y fotografías del evento, mismas en las que se aprecia a un considerable cantidad de personas en las actividades del mismo.

Tulum - We missed you and it was amazing to be here with you and take part of Art With Me at @ahautulum pic.twitter.com/foURFGsZiA