Robo a transeúnte rompe récord en 2020

El robo a transeúnte en espacio abierto al público es otro de los delitos que alcanzará este año el nivel más alto desde que se tiene registro, a pesar de la pandemia por COVID-19 que sigue activa en el país.

De enero a octubre de 2020, las fiscalías o procuradurías estatales abrieron 3 mil 875 carpetas de investigación por dicho delito del fuero común, la mayoría por robo con violencia, lo que representa un incremento de 13.2 % en comparación con el mismo periodo de 2019, en el que se contabilizaron 3 mil 423.

Marzo, el mes en el que inició el confinamiento por el coronavirus, registra al momento la cantidad más alta de carpetas de investigación por el mencionado delito, con 502, después están agosto, con 491; septiembre, 452, y octubre, 437.

La Ciudad de México es la entidad con la mayor incidencia de robo a transeúnte en espacio abierto al público, con mil 635 registros. Siguen Nuevo León, 420; Veracruz, 246; Sonora, 235; Estado de México, 219; Quintana Roo, 180; Hidalgo, 150; Michoacán, 100, según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Aguascalientes, Campeche, Colima, Guanajuato, Nayarit, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán no han reportado ningún caso de este delito al SESNSP en lo que va del año, lo que no quiere decir que no haya ocurrido ningún caso de robo a transeúnte en espacio público abierto.

La organización Causa en Común considera que algunas entidades posiblemente no están reportando crímenes de alto impacto o los reportan como delitos de menor gravedad.

Aseguró que algunas autoridades presentan bajos números y tasas de registros de ciertos delitos, aunque tuvieron altos números y tasas de reportes en otros: "Este subregistro podría deberse, no sólo a que la ciudadanía no los denuncia o a que las instituciones no promueven la denuncia, sino también a que, probablemente, autoridades estatales manipulan las cifras de incidencia delictiva", acusó.

Respecto a la reducción en los registros de extorsiones, secuestros, robos con violencia, robo a casa-habitación, y robos de vehículos con violencia entre los primeros 10 meses de 2019 y el mismo periodo de 2020, Causa en Común afirmó que probablemente se debe a la dificultad para perpetrar delitos específicos debido al confinamiento por el coronavirus, así como por las dificultades para denunciar.

Sin embargo, recordó que el homicidio, feminicidio, narcomenudeo y violencia familiar alcanzarán niveles récord de incidencia este año, que será uno de los más violentos desde que se tiene registro.

En su mensaje por el segundo año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el homicidio doloso, los feminicidios y la extorsión han aumentado.

No obstante, el Mandatario federal aseguró que se ha avanzado en la solución al grave problema de la inseguridad y la violencia que dejaron en sexenios anteriores, y que se atienden las causas que llevaron a la descomposición social "con la premisa de que la paz es fruto de la justicia".

"Las únicas excepciones han sido el homicidio doloso, el feminicidio y la extorsión que han aumentado en 3.8%, 8.9% y 21%, respectivamente. Según el Inegi, en 2019 hubo menos homicidios que en 2018 y los delitos del fuero federal se han reducido 30%, y en general ocho delitos han presentado disminución considerable como el robo a casa-habitación, a transeúnte, transporte público, robo de vehículo, robo a transportistas, a negocios y el secuestro", destacó.