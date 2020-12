Por una Navidad segura y no normal

Según recuerdo, cuando era niño la temporada navideña comenzaba con el primer día de posadas, es decir, nueve días antes de la Nochebuena. De eso ya han pasado un montón de sucesos, por ejemplo, un gol anotado con la mano de Dios, el TLC, el año 2000 con el fin del mundo que no llegó y, en fin, el TMEC. Ahora los calendarios son otros: el pan de muerto comienza a venderse desde septiembre y las posadas navideñas son iniciadas, con ausencia de los santos peregrinos, el primer minuto de diciembre. Hoy los artículos navideños ya se encuentran en oferta por fin de temporada y… ¡todavía no es Navidad!

Así que hablar de una Navidad normal es muy relativo, aunque en general se podría estar de acuerdo con varios rituales generalizados: reunión familiar con una cena en Nochebuena. Las demás prácticas dependen mucho de bolsillos, devociones, gustos y colores de las series. De manera que, aún en su relatividad, la Navidad normal incluye en el combo básico reunión familiar y cena.

Este año, sin embargo, pretender una Navidad normal no es el mejor propósito para la Nochebuena. La pandemia global, que en México ha sido atroz, impone como criterio navideño no la normalidad, sino la seguridad sanitaria. Procurar una Navidad segura sería lo prudente y el mejor abrazo que podríamos ofrecernos en lo familiar y colectivamente. No pretendamos celebrar una Navidad normal en medio de la peor anormalidad sanitaria que nuestras generaciones han padecido.

También es muy importante subrayar que el gran regalo navideño para la humanidad que es el desarrollo de las vacunas, no significa disponibilidad desde ya y nos quedan muchos meses para la producción masiva, distribución internacional y logística de vacunación al interior de los países. Con la aprobación de varias de las vacunas estamos más cerca de una orilla segura, pero aún a la deriva en el océano del crecimiento veloz del número de contagios y la incapacidad para atender a todas las personas que lo requieren como es debido.

En estos días aparecieron dos guías que pueden ayudarnos a celebrar una Navidad segura. Una tiene sustento en el conocimiento adquirido hasta la fecha respecto al comportamiento del virus y las personas y cuenta con la ventaja de usar técnicas de comunicación que facilitan el aprendizaje. Se trata de la guía "Navidad 2020: guía de recomendaciones", elaborado por un grupo de científicos de diversas disciplinas provenientes de España, Estados Unidos y México. La síntesis de sus recomendaciones está en las tres M: mascarilla, manos-higiene, metros-distancia. Y en las tres C: cerrados, evite lugares poco ventilados; concurridos, evite lugares con aglomeraciones; contactos cercanos, respete las distancias de seguridad aún con las personas cercanas.

La otra recomendación tiene un enfoque de política pública y fue publicada en la versión digital de The Lancet, quizá la revista de ciencias médicas de mayor prestigio, bajo el título: "Estrategia sostenible ante el COVID-19". Aunque orientada al Reino Unido, sus consideraciones bien pueden ser aprovechadas por los gobiernos nacionales y locales de otras latitudes. Son siete grupos de acciones los que consideran, entre otros: 1) detección, pruebas, rastreo, aislamiento y apoyo para todo ello, 2) fortalecimiento del sistema de salud con personal, equipo e infraestructura, 3) en educación: modificación del tamaño de grupos, ventilación, apoyo para enseñanza híbrida, clases universitarias on line, 4) apoyo económico y social: paquetes de apoyo económico, apoyos para grupos vulnerables, apoyo por abuso doméstico, alimentación gratuita para niños escolares, 5) regulación de seguridad sanitaria: estándares de seguridad para el trabajo, apoyo para lograr esos estándares, inspecciones de seguridad, 6) Coordinación: regional y global, restricciones de viaje, información compartida, desarrollo conjunto de pruebas y procuración de vacunas y, 7) Comunicación para la salud pública: mensajes consistentes, transparencia, articulación de estrategias de largo plazo, reconocimiento de errores, asumir a la salud pública, la economía y la educación como objetivos ligados entre sí.

La primera de las guías ofrece seis pasos que a nivel personal pueden seguirse para una Navidad segura y no normal. Y, la segunda, ofrece una síntesis de lo que en el ámbito colectivo es recomendable. La vacuna ha sido desarrollada, pero la vacunación tardará meses y, por tanto, el comportamiento exigido es uno de condiciones no normales.

