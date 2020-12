Higiene de ropa en IMSS, un riesgo para pacientes

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está en alerta. Filipinas de cirujano, batas para pacientes, sábanas, colchas, cobertores, fundas, toallas, camisetas para recién nacidos, sábanas para canastillas y para mesas de trabajo de auscultación, entre otras prendas, son fuente de contagio de enfermedades infecciosas en 56 unidades médicas de 26 estados del país.

Ello porque esas prendas "no se higienizan correctamente, salen del proceso de lavado con manchas, húmedas, con sangre, residuos de medicamento, orina, óxido, etcétera, y no son aptas para su uso, principalmente en condiciones hospitalarias", lo que obliga a relavarlas entre dos y hasta cinco veces más. En el proceso la ropa "no sale seca, lo que puede provocar que al ser doblada guarde la humedad y provoque la generación de contaminación micótica", señalan las autoridades.

Para remediar el problema, el Seguro Social dijo a este diario que invertirá 765 millones de pesos para la sustitución de 222 equipos totales, distribuidos en 26 estados.

El IMSS indicó que "la obsolescencia" en que se encuentran los equipos de lavado es evidente y requieren de una intervención mayúscula para poder contar con maquinaria que permita al instituto aprovechar la capacidad instalada con la que cuenta, "ya que existen equipos con más de 30 años de uso, lo que provoca contratiempos en el lavado de ropa de las diversas unidades hospitalarias".

El problema radica, según el Programa Nacional de Sustitución de Equipos de Plantas de Lavado Etapa 1 del IMSS, en que 722 equipos -unidades y módulos de lavado- donde se limpian e higienizan las prendas que se requieren en las distintas áreas médicas, "no se encuentra en buenas condiciones físicas, por lo que no ofrecen un nivel óptimo de servicio, afectando de manera directa la calidad del lavado", precisan las autoridades.

Estos equipos tienen una antigüedad promedio de 25 años y se encuentran con gran desgaste y en malas condiciones o fuera de servicio, subrayan.

La mayor parte de las unidades médicas que presentan estos problemas y cuyo servicio se clasifica como "inaceptable" son: 16 en Veracruz; 13 en Sonora; 10 en Michoacán; ocho en Jalisco; siete en Coahuila e igual número en Sinaloa; seis en Hidalgo y otro tanto igual en Guanajuato, entre las más importantes.

Actualmente se lavan 158 mil 991 toneladas anuales de ropa, lo que representa que se están limpiando 56 mil 510 toneladas de más (137 mil 055 por reprocesos de las máquinas), esto es, 55.1% de lo que se requiere lavar en condiciones óptimas, sin reprocesos y sin subrogación. Además y por las condiciones actuales de los equipos, se subrogan 21 mil 936 toneladas para su lavado a un costo anual de 384.2 millones de pesos.