VIBREMOSPOSITIVO

COMPROMISO CON UNO MISMO

El día de hoy les quiero compartir sobre el tema del compromiso personal, ya que me ha invitado en muchas ocasiones a la reflexión y también me ha dado la satisfacción de ver metas y sueños realizados.

Hay situaciones en la vida, en las que me he preguntado ¿Qué tan comprometida estoy conmigo?

En mi sistema de prioridades siempre están la familia, los amigos, el trabajo, entre otras cosas, pero ¿en qué lugar me encuentro yo de esta lista?

Si nos ponemos a analizar, la mayoría de las veces están todas antes que nosotros, siempre estamos comprometidos con los demás, pero a nosotros nos dejamos al final. Y aquí es en donde es necesario hacer un replanteamiento y darnos cuenta de la importancia de ponernos en primer lugar y comprometernos con nosotros mismos a tener tiempo para hacer cosas que nos gustan, a cuidar de la salud, alimentación, de nuestros pensamientos, emociones, etc, para así poder estar bien en todos los sentidos y por consecuencia estaremos bien con los demás.

¿Cuántas veces nos hemos planteado algún objetivo y a la mera hora no lo logramos? Porque escuchamos que nos dicen que la situación es muy difícil o que no se puede, o empezamos con toda la actitud y a medio camino abandonamos…. ¡muchas veces nos sucede esto! ¿verdad? Y es por esa falta de compromiso en donde van involucrados los pensamientos, la responsabilidad, la actitud, la constancia y las ganas reales que tenemos para lograrlo.

Normalmente la palabra compromiso la ligamos a la palabra "obligación", entonces al verla de esta manera nos cuesta más trabajo hacer las cosas. Y que pasa si la palabra compromiso, la vemos como la capacidad que tenemos de tomar consciencia de la importancia de cumplir con algo que hemos pactado anteriormente, lo cual nos ayudará a lograr nuestras metas, ¿cambia verdad?

Por ejemplo: La mayoría de las personas nos proponemos hacer ejercicio en enero porque queremos estar más saludables y empezamos muy motivados, nos levantamos muy tempranito y nos salimos a correr o vamos al gimnasio durante las primeras semanas, pero después un día nos despertamos y el clima es muy frío y ¿qué es lo que pensamos? - ¡Híjole! Tengo que hacer ejercicio, pero está haciendo mucho frío, mejor me quedo aquí acostadita, tapadita, ¿para qué me enfrío?, bueno, solo 5 minutitos o ya mejor en la noche me pongo las pilas- y ya me quede ahí… se pasa el tiempo, da la hora para salir de la cama para tomar el baño y prepararme para ir a trabajar, en la tarde regresé muy cansada, solo quiero descansar…. Y así pasan los días y abandonamos el ejercicio ¿Y el compromiso, en dónde quedó?

Algunas veces es más fácil hacer un compromiso con alguien más, retomando el ejemplo del ejercicio, podemos ponernos de acuerdo con alguien para realizar dicha actividad en equipo y así pues me tengo que levantar a fuerza porque ¿Cómo le voy a quedar mal a esa persona? Y si un día esa persona no puede ir, también es muy fácil no hacernos responsables de nosotros y echar la culpa… es que como mi amigo no fue, pues ya no fui…. ¿y el compromiso que hice con mi salud?

El pensamiento es fundamental en esta parte y ahí es cuando podemos jugar con las palabras y en lugar de "tengo que" ir a hacer ejercicio lo podemos cambiar por un "voy a ir" a hacer ejercicio, lo cual nos va ayudar a levantarnos y seguir, para poco a poco formar hábitos y comportamientos que nos ayudarán a lograr lo que nos propongamos y en cuanto menos lo imaginemos se hará parte de nuestra vida diaria.

¡Porqué esperar hasta enero! Desde hoy, ¿nos vamos a correr? ¡No desistas! ¡Ámate!

Cuéntame que tan comprometido estas contigo mismo a [email protected]