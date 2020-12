El rumor de niebla de Mariana Bernárdez

Asumiendo el oficio desde que era una niña y conociendo las bondades del género, la poeta Mariana Bernárdez se encontró en los bordes de los versos del poema Canción 8 del autor Rafael Alberti, así como también en las palabras recitadas por su padre, un hombre, que compartió la misma Mariana, contaba con una memoria prodigiosa que la acercó a la poesía de una manera irremediable.

La sangre le llamó a la hoy poeta y ensayista, y pronto se encontró explorando el género con el que comenzó a darle sentido a sus vivencias. "Lo que realmente hizo una diferencia fue escuchar a Rafael Alberti recitar el poema Canción 8, yo tenía poco más de 10 años. Cuando escuché eso se me abrió el mundo, el corazón, la vida, y tuve muy claro que ahí era donde yo quería estar, que eso era mi pertenencia, mi morada. A partir de eso, por supuesto me leí a todo Rafael Alberti para encontrar ese poema y bueno de ahí seguí leyendo. Me seguí con la generación del 27, luego con los contemporáneos, con los estridentistas, con lo que cayera a mis manos. Desde entonces la poesía siempre ha estado conmigo, no me ha abandonado, ni yo la he abandonado a ella".

Es sobre la tierra fértil de la poesía, que Mariana Bernárdez ha sembrado verso tras verso con una intención clara de preservar la memoria. Sus primeros poemas, dijo, se delinearon entorno a una experiencia muy inmediata, "muy vital, obviamente con un registro de todas las emociones posibles que tiene un adolescente, porque así es. La realidad fueron como pequeños ensayos de lo que vendría siendo más adelante: una búsqueda sobre las formas, sobre la métrica, sobre la retórica, sobre las figuras".

Fue así que la autora mexicana se identificó, luego, lo que siguió, fue la aventura de dejarse adueñar por el lenguaje. Es en ese canal en el que continúa.

SU MIRADA POÉTICA

Cuestionada sobre los temas que se registran en su poesía, la autora mexicana indicó que le ha interesado la preservación de la memoria, la consciencia, el registro de lo vivido, la limitación del lenguaje, la corporalidad y la consciencia de muerte.

"Yo diría que son como temas que a mí me preocupan, porque van incidiendo con lo que yo diría son las alturas de los tiempos que se viven, porque cuando te digo que me preocupa el lenguaje, es porque me preocupa la desarticulación del lenguaje a través de la violencia. Porque me preocupa en un momento dado que el lenguaje en su coloquialidad pierda profundidad, y entonces perdamos la multiplicidad de registros tan impresionantes que tiene y se nos achique el pensamiento".

Mariana observa el acto de escribir poesía como un privilegio, un don que agradece y con el que intenta formar lectores. Sabe que la poesía no es el género más popular, pero es porque, identifica cierto miedo de leerla.

"La gente tiene mucho miedo de leer poesía, porque siempre quiere meter la cabeza para entenderla y yo cuando doy mis talleres o mis clases, siempre les pregunto '¿cuando ustedes oyen una canción, ustedes meten la cabeza? No, se dejan ir con la música'. Pues lo mismo ocurre con la poesía. Hay que dejarse llevar por la musicalidad de la poesía, uno se mueve con la poesía".

Bernárdez compartió que desde su trinchera lo que persevera es sobrepasar el testimonio de lo experiencial. "Me interesa dar dos pasos más adelante, he tratado de entender mucho este mecanismo interno que articula el símbolo, la metáfora, porque finalmente lo que hace pervivir en la memoria de las personas, las cosas, es el poder del símbolo y esta parte siempre me ha interesado".

Por lo anterior Mariana es una de las voces más singulares de su generación por su concepción metafórico-simbólica. Cabe mencionar que su obra ha sido traducida al inglés, catalán, portugués, italiano y rumano. Además es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte bajo el género de poesía en la emisión 2018-2021.

RUMOR DE NIEBLA

En días recientes Mariana Bernárdez presentó Rumor de Niebla, compendió que se suma a los más de 20 libros que tiene publicados entre poesía y ensayo.

"Con este libro, la autora continúa su camino de madurez poética a través de una profunda mirada a lo vivido que se torna en convocación o conjura de los recuerdos: una taza de café en Venecia, una visita al museo del Prado, un fin de semana fuera de la ciudad son portadores de la belleza y el preámbulo del dolor y lo terrible porque en ellos se entraña el misterio de la vida, las preguntas que no tienen respuesta: 'Quién habrá de poner la semilla en mi boca / y encaminarme al lugar de los muertos / con dos monedas de oro sobre mis párpados'", escribe Maireya Vega sobre el material.

Por último, Mariana expresó que escribe poesía porque así sucedió, y sobre eso ella no pudo hacer nada. Está consciente de que se someterá al ejercicio hasta que este, de pronto, la deje vacía.