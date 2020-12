Siete películas que son como un gran acertijo

Un acertijo es un enigma, que parece no tener sentido pero que con análisis y deducción, revela todo aquello que esconde.

En el cine hay muchas películas que juegan con el concepto, pero también hay historias tan intrigantes, enmarañadas y confusas, que son como un gran acertijo para la mente del espectador. En resolverlo recae disfrutar la historia y algunas son más que satisfactorias.

Source Code

Con mucho suspenso y acción, pero que habla en el fondo de las relaciones humanas y la conectividad entre personas, aquí un hombre intenta detener un atentado terrorista, pero tiene sólo 8 minutos para completar su misión o la revivirá sin fin, hasta lograr con éxito su objetivo.

The Jacket

Una historia no lineal que parece no tomar sentido sino hasta el desenlace, trata de un hombre, veterano de guerra, con una herida en la cabeza, acusado de asesinato y enviado a un psiquiátrico, que de pronto viaja, o cree sólo hacerlo, a un tiempo diferente, que no logra descifrar.

Inception

La idea es sencilla pero complicada; un grupo encargado de implantar una idea en la mente de una persona, que tienen que adentrarse a varios niveles de su conciencia para llegar hasta lo más profundo de su cerebro. El cómo el trabajo se desenvuelve es fascinante, pero quizá algo confuso.

The Game

Un thriller de David Fincher muy bien trabajado que se adentra a la idea de la paranoia y el control. Trata de un hombre que recibe como regalo de cumpleaños, de su hermano de quien lleva años alejado, una experiencia que le dice será única, excepto que esto le hará dudar de la realidad.

Interstellar

Envuelto en ciencia ficción, el relato se adentra a muchos temas relevantes, como la familia, los valores, el conocimiento y la trascendencia del hombre Se centra en un grupo de astronautas enviados a buscar un planeta viable para la vida, ahora que la Tierra está en vías de la extinción.

Déjà vu

Toda persona ha experimentando un deja vu al menos una vez en su vida y de ahí parte esta historia de acción sobre un hombre investigando un ataque que mató a más de 500 personas, todo con ayuda de una máquina que podría o no permitir ir atrás en el tiempo y cambiar las cosas.

Oldboy

De esas historias que mantienen al espectador al borde del asiento, con giros y revelaciones que dejan sin aliento, aquí un hombre despierta con cinco días para resolver por qué su captor lo tiene encerrado. El plan de ambos tiene que ver con venganza, pero con varias cartas bajo la manga.