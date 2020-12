Internautas reaccionan a la próxima pelea entre Floyd Mayweather y Logan Paul

Los rumores del enfrentamiento llevaban circulando en la red desde septiembre y este domingo 6 de diciembre por fin fueron confirmados.

La pelea de exhibición será transmitida en Internet en la modalidad de suscripción Pay-Per-View (pago por visión). El sitio está por confirmar.

Mayweather, de 43 años, tiene un récord de 50-0 y logró su última victoria como profesional en 2017, cuando derrotó a Conor McGregor. Paul por su parte, de 25 años, es un peleador amateur con sólo un combate de boxeo profesional, que se llevó a cabo en noviembre pasado y que perdió contra el influencer y rapero británico KSI.

El anuncio de esta pelea a su vez ha recibido críticas negativas. Internautas señalan que el evento es una ‘burla’ al boxeo y que se ha organizado por meros fines monetarios.

"¿Cómo logró Logan Paul meterse en estas peleas multimillonarias? Incluso si pierde, gana, porque está ganando dinero y ya es rico", "Esto no es un juego y comienza a convertirse en @WWE" o "Hay luchadores que trabajaron duro allí toda la vida y no tienen este tipo de oportunidad […] Seguimos entreteniendo a este payaso", fueron algunos de los mensajes en redes sociales.

Otros usuarios señalan la ventaja de Mayweather, como profesional, por lo que esperan que le de ‘una paliza’ a Paul.

Here’s your reason pic.twitter.com/UIBlmmrSdR

What Logan sees after 1 round against Floyd: pic.twitter.com/xDTYwN3my3