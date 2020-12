Se da cuenta que tiene COVID cuando bebida azucarada no le sabe a nada

Una joven se está haciendo viral con un video que publicó en TikTok, en el que filma el momento en que se entera que tiene COVID-19, al probar una bebida azucarada de Starbucks y darse cuenta que no le sabe a nada.

Maryn Short, de 19 años, compra una bebida que incluye crema batida, cinco bombas de jarabe de vainilla (en sí mismo 25 gramos de azúcar), caramelo (otros 21 gramos), crema espesa y tres bombas de jarabe de caramelo (15 gramos más).

"Esto no tiene sabor", dice la joven en el video. Entonces en tono más serio comenta: "¿Por qué no puedo probarlo? ¿Tengo COVID? ", recoge el New York Post.

En un video posterior, Short comparte los resultados positivos de su prueba por coronavirus. Según le dijo al sitio web Buzzfeed, ha estado en cuarentena en casa desde entonces.

“COVID no es divertido, pero pensé que el video en sí era divertido porque… tengo eventos muy desafortunados que me suceden constantemente. Yo estaba como, por supuesto que algo como esto me pasaría”, comenta la joven, agregando que espera que el video sirva para recordar a otros tener en cuenta los síntomas de coronavirus y los protocolos para evitar la propagación de la enfermedad.