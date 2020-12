Para Empezar

Si yo le fuera al Cruz Azul hoy tiraba la toalla. No más sufrimientos, por lo menos por un buen tiempo. Sé que es muy difícil desentenderte de tu equipo pero hay que intentarlo. Lo que Cruz Azul le hace a su afición dentro y fuera de la cancha no se vale, incapacidad por doquier.

En la dirigencia hay problemas legales desde hace años, el Club está secuestrado por una familia que al pelearse entre ellos hizo aún más difícil administrar de manera seria al equipo. Se dan bandazos cada año, ya se intentaron todas las fórmulas y la cosa no va a cambiar mientras los Álvarez estén atrás.

Dentro de la cancha las cosas funcionan siempre y cuando no estén cerca de ganar algo, hay un buen equipo de jugadores probados en otros equipos, tienen a un técnico que ya fue campeón como el uruguayo Robert Dante Siboldi al cual dejaron trabajar ya que la familia Álvarez está más ocupada de huir para no ser encarcelados y de ver como siguen con el control del equipo, pusieron ahí a Jaime Ordiales que con presupuesto abierto sinceramente ha traído buenos extranjeros y nacionales. Dentro de la cancha les sigue fallando lo mismo, la mentalidad, no pueden con los fantasmas de las desagradables cruz azuleadas y apenas se acercan a un logro ¡pum! Vuelve a suceder la tragedia.

No es broma cuando se dice que quizá la única forma de que el Cruz Azul gane una liga es siendo líder y que no haya liguilla. El torneo suspendido por el COVID-19 tenía a la Máquina pitando en la cima y fue suspendido, tal vez así era la única manera de ganar y evitar que los fantasmas te asalten cerca de una hazaña mayor.

No vine aquí a pegarle al caído. Mis respetos a los que a pesar de todo le seguirán dando su apoyo por amor al Cruz Azul. Qué difícil va a ser levantarse de esta derrota contra los Pumas cuando todo estaba servido. Si yo le fuera al Cruz Azul pediría ya por salud mental la salida de JJ Corona y el Cata Domínguez, perdón por mi pobre análisis pero ya chole con esos personajes tradicionalmente perdedores vestidos de azul.

Si yo le fuera al Cruz Azul pediría refrescar todo, hasta escudo, uniforme y estadio.

*Manye Castil//*@manyecasti