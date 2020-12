Jugador de futbol ataca al árbitro con patada voladora al final de un tenso partido

El incidente ocurrió tras el último partido entre los equipos Neftchi Fergana y Turon Yaypan de la Primera Liga de Uzbekistán, la cual, a pesar de su nombre, es la segunda división de futbol en ese país, en el cual Turon se llevó la victorio y en eso ascendió a la Super Liga de ese país, lo cual no sentó bien con los fans del Neftchi.

Al finalizar el partido, los aficionados del equipo perdedor invadieron el campo y comenzaron a perseguir al árbitro, quién luego fue derribado por una patada voladora por parte del jugador Shavkat Nasibullayev, de 36 años.

Luego de la patada, el árbitro se levantó de inmediato y corrió hacia el túnel para resguardarse. El portal New York Post informó que en un comunicado oficial, un vocero de la liga de futbol de Uzbekistán informó que se investigará el incidente.

