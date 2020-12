Estadio maltés se queda sin luz en pleno tiro de penal

El suceso ocurrió en un partido de futbol disputado en Malta entre los equipos St. Andrews y Marsa, cuando en el minuto 62 se fue la luz debido a que toda la isla sufrió un apagón nacional justo cuando un jugador cobró un penalti y el balón estaba volando hacia la portería.

La luz tardó aproximadamente una hora en regresar y el partido entre ambos equipos, el cual iba 2-0 a favor del Marsa, fue suspendido y postergado. Cuando los equipos reanuden el partido, por reglamento, comenzarán a jugar desde el minuto 62, aunque se desconoce si el penalti se volverá a cobrar, de acuerdo con información del portal SPORTbible.

A national powercut happened in Malta last night. Talk about the biggest cliffhanger in football history... pic.twitter.com/jfInJ10i67