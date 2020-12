Los nuevos retos del Museo Arocena

Oriunda de la Comarca Lagunera, Fabiola Favila Gallegos recuerda que en su infancia la difusión de los museos regionales no era tan resonante como hoy en día y menciona que su primer contacto con este tipo de recintos culturales ocurrió en el Museo Regional de La Laguna.

Para ella, un museo consiste en un espacio donde el visitante puede acceder a otros mundos a partir de sus exposiciones. "Cada obra, cada pieza, te puede llevar a otra realidad".

Graduada de la licenciatura en Comunicación por la Universidad Iberoamericana Torreón y con una maestría en Procesos Educativos, además de un diplomado en Alta dirección de museos y gestión cultural por el Instituto de Liderazgo de Museos A.C. (ILM-ITAM-Instituto Getty), Favila Gallegos es la nueva titular de la subdirección del Museo Arocena, área creada después de la renuncia de la exdirectora Rosario Ramos Salas.

Desde el vestíbulo del recinto, Fabiola Favila Gallegos relata que se involucró en el proyecto del museo desde antes de que este fuera inaugurado en 2006. Recuerda que, en un principio, el vestíbulo era un terreno baldío con un grupo de tiendas abandonadas. Este predio se encargaba de comunicar el edificio vacío del Casino de La Laguna con la Casa Histórica Arocena, que junto al edificio Russek albergan el hogar del museo.

"Yo estaba estudiando mi último semestre de carrera y me invitaron, por medio de la coordinación de la licenciatura, a participar en un proyecto donde se estaba gestando un museo. De esta manera me sumé a finales de 2002 a un proyecto, todavía como estudiante de una licenciatura".

La subdirectora rememora que el proyecto le dio la oportunidad de ayudar en los inventarios, apoyar en contenidos y generar programas públicos para la próxima apertura del museo.

"Como éramos muy pocos, todos los que estábamos participando en ese momento teníamos la oportunidad de involucrarnos en diferentes actividades y diferentes áreas y eso enriqueció mucho a nuestra formación".

Un año antes de la inauguración, Favila Gallegos fue asignada al departamento de Educación. Allí, durante 14 años, trabajó en diseñar metodologías para acercar el recinto al público. Se gestionaron cursos, talleres, conferencias, visitas, recorridos, programas complementarios a las exposiciones, etcétera.

"En este departamento se gestionó el programa Descubramos juntos el arte, que se hizo en marzo de 2011 y que desde entonces recibió 50 mil niños al año de manera gratuita y presencial, hasta la pandemia en marzo de este año".

ESTRATEGIAS

Ante la incertidumbre de la pandemia por COVID-19, los recintos del sector cultural fueron los primeros espacios públicos de La Laguna en cerrar sus puertas. El Museo Arocena suspendió sus actividades presenciales de marzo a agosto, periodo en el que trató de fortalecerse en el ámbito virtual.

Sin embargo, la contingencia modificó el plan anual que con anticipación diseña el museo, donde cada dos meses se planeaban las estrategias de difusión para las actividades.

"Ya habíamos arrancado el Programa Escolar, estuvo funcionando en febrero y en marzo. Teníamos programada la agenda con escuelas, con un mes de anticipación. Teníamos también programas y cursos presenciales anunciados. Teníamos ya planeado el Verano, que es un programa muy importante para el museo cuando nos visitan turistas. Teníamos programas para familias, el de niños, el de jóvenes. Teníamos toda una planeación presencial y claro que nos tomó de sorpresa, como a todos. Sin embargo, considero que el equipo del museo supo reaccionar de una manera muy rápida".

Favila Gallegos menciona que, mediante una comunicación virtual, se generaron líneas de acción entre los departamentos para adaptar la mayoría de los programas presenciales al ámbito virtual y a las redes sociales.

La subdirectora mencionó que el Museo Arocena tenía un registro de aproximadamente 80 mil visitantes al año. En 2020 cerrará con alrededor de tres mil visitantes presenciales, aunque recalcó que el alcancé tenido en redes magnifica la afluencia de manera "impresionantemente positiva".

DESAFÍOS

Fabiola Favila Gallegos tomó la subdirección del museo desde el pasado 1 de diciembre. Así, sostiene en sus manos las riendas del único museo de arte de la ciudad y uno de los recintos culturales más importantes de La Laguna.

Lo aprendido en 2020 será el preámbulo para afrontar el 2021. Por eso, Favila Gallegos y su equipo diseñaron estrategias híbridas tomando en cuenta la oscilación de la pandemia.

Por ejemplo, el Programa Escolar continuará, pero será reforzado a través de la página web del museo, donde se generará un micrositio llamado Descubrir juntos el arte en línea, lo cual permitirá que profesores y alumnos puedan dar continuidad al proyecto.

Mientras tanto, el cineclub Cuadro x cuadro seguirá funcionando en línea y, recientemente, el museo inauguró un recorrido virtual por la Casa Histórica Arocena.

En cuanto a las actividades temporales, el pasado 26 de noviembre fue inaugurada la exposición Actos de Dios, del artista Pablo Vargas Lugo, la cual estará disponible hasta abril de 2021. Así mismo continua la exposición Se buscan… de Manuel Álvarez Bravo.

Para la subdirectora, el nuevo reto del museo es mantener su estatus, pero al mismo tiempo generar otro tipo de estrategias que no comprometa la salud del personal ni la del visitante. En este rubro, las estrategias híbridas son fundamentales.

"Insisto en que uno de los retos principales es mantenernos como un museo relevante, a pesar y con el COVID-19, y con todos los retos financieros y sociales que se han implicado como la sana distancia, de no tener las multitudes que algunos esperaríamos como una señal de éxito en los museos".

De manera personal, Favila Gallegos manifestó que el nombre del Museo Arocena le remite a dos palabras: orgullo y cariño.

"El Arocena es mi segunda casa, es mi escuela también, porque finalmente aprendí de los museos trabajando en el museo. Posteriormente me fui capacitando, pero como sabes no hay carreras de museología en la ciudad. Sin embargo, he aprendido mucho con el trabajo en el museo. Y has sido eso: mi casa y mi escuela".

Actualmente, el Museo Arocena abre sus puertas los viernes, sábados y domingos, en un horario de 10 de la mañana a seis de la tarde. Se emplean medidas sanitarias de manera preventiva.

Semblanza

Fabiola Favila Gallegos * Es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. * Tiene una maestría en Procesos Educativos. * Se sumó al proyecto del museo en 2002 y desde 2006 coordinó el departamento de Educación.