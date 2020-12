No hay justificación para no pagar aguinaldo: secretario del Trabajo en Coahuila

El secretario del Trabajo en Coahuila, Román Alberto Cepeda, advirtió que "no hay justificación" para que las empresas puedan recortar o suspender pagos de aguinaldo durante este año, ni siquiera por temas relacionados o derivados de la pandemia del COVID-19. Indicó que estarán pendientes de que empresas, comercios y otros espacios laborales establecidos no incurran en prácticas de ese tipo en la entidad debido a que el aguinaldo es una prestación contemplada en la Ley Federal del Trabajo y debe cubrirse en los tiempos y las formas que se marcan de forma oficial.

"Lo que está conforme a derecho que inicia durante este mes de diciembre, tienen hasta el 20 de diciembre para hacerlo. Si hay algún acuerdo en lo particular por alguna situación particular de una empresa, tiene que ser mediante acuerdo y con la comisión que se dictamina de parte de la central o del sindicato que los represente. No hay justificación, salvo que tenga un acuerdo previo", aclaró.

Cepeda dijo que el aguinaldo es un derecho laboral establecido tan claramente que incluso existen empresas que optan por realizar el pago del mismo en una o más exhibiciones, de mutuo acuerdo con los mismos trabajadores y con la intención de beneficiar a las familias de los mismos.

El funcionario también analizó la situación de recuperación del empleo en Coahuila, de la cual anticipó que habrá una "ligera disminución" en este mes de diciembre y de acuerdo a lo que tradicionalmente se vive cada año, no obstante se dijo confiado que ella inercia de recuperación de plazas seguirá en enero y los siguientes meses de 2021.

Además confió que especialmente Torreón pueda seguir generando nuevos empleos con el arribo de más empresas nacionales y extranjeras, tal como fue el caso de AlfaGomma, Milwaukee y Easyway durante 2019.