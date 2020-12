Chumel Torres muestra su trasero tras desmentir que fue atropellado

Luego de que el polémico “youtuber” Chumel Torres se volviera tendencia en Twitter tras darse a conocer su supuesto fallecimiento, el conductor de El Pulso de la República se pronunció respecto al rumor a través de un video.

“Amigos hay unos reportes de que me habían atropellado o que tenía baja respiración por el covid, no crean nada de esto, estoy bien, estoy aquí en mi casa pasándola cool, ustedes de verdad no tengan ningún pedo, yo estoy a todo dar ¿OK? cuídense mucho, hasta luego”, respondió Chumel mientras dejaba ver su trasero en el videoclip que compartió en redes.

Amigos estoy bien. Estaba dormido. No le hagan caso a nada del internet (al Pulso sí). pic.twitter.com/MGjTDx2ySL — Chumel Torres (@ChumelTorres) December 5, 2020

Esto después de que esta mañana las supuestas cuentas de los medios VANIDADES, Ventaneando Uno y TVNotas MX, dieran a conocer su fallecimiento y reportaran con anterioridad su presunto estado delicado de salud.

“En paz descanse, #Chumel Torres. Dejas tu huella en México, tus logros y tu trayectoria en internet, radio y televisión nos van a entretener por el resto de la eternidad. ¡Gracias por todo!”, se leía en el comunicado que la aparente cuenta de la revista VANIDADES publicó.

En paz descance, #ChumelTorres... Dejas tu huella en México, tus logros y tu trayectoria en internet, radio y televisión nos van a entretener por el resto de la eternidad. ¡Gracias por todo!#FuerzaChumel pic.twitter.com/fMGfqqgnJ6 — Revista VANIDADES (@VANIDADESmexico) December 5, 2020

El supuesto medio reportó antes que el conductor se encontraba en un hospital de la Ciudad de México internado con baja oxigenación y sin un pulso constante, así como también de varias fracturas en su caja torácica y daño substancial en sus pulmones.

#ULTIMAHORA Chumel Torres con baja oxigenación y sin un pulso constante en hospital de CDMX. Se reportan varias fracturas en su caja torácica y daño substancial en sus pulmones. ¡Fuerza #ChumelTorres! pic.twitter.com/G1aUbkqUD3 — Revista VANIDADES (@VANIDADESmexico) December 5, 2020

Mientras que el presunto perfil en redes del programa Ventaneando reportó que Chumel había sido “atropellado”, no obstante, todo indica que las publicaciones fueron creadas desde cuentas falsas.

El rumor provocó que internautas reaccionaran en Twitter con el hashtag #FuerzaChumel.