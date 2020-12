Hombre 'transespecie' se implanta aletas 'de pescado' en el cráneo con microchip

Un hombre español que se define asimismo con un artista transespecie, ha sorprendido al público tras darse a conocer que, con el objetivo de 'experimentar nuevas sensaciones', se implantó un par de aletas 'de pescado' al cráneo con ayuda de un chip.

Su nombre es Manel De Aguas, de 24 años y originario de Barcelona, quien además de dedicarse a la fotografía y a la música dice 'no considerarse completamente humano', razón que lo ha llevado a implantarse en cada costado de su cabeza un par de aletas elaboradas por él mismo a base de silicona de 500 gramos, con las que puede 'sentir' gracias a la ayuda de un microchip. Detalla el portal Infobae.

Según Manel, el chip le permite percibir a través de las aletas la humedad, la temperatura, vibraciones de sonido y la presión.

<img class='imagezoom' alt='/media/top5/transese121212.jpg' title='' src='https://www.elsiglodetorreon.com.mx/m/media/top5/transese121212.jpg' width='100%' />

Además de definirse como 'transespecie', el joven artista ha llegado a considerarse en este punto un 'cyborg', debido al uso de la tecnología que ha utilizado para el implante dérmico, mismo que para obtenerlo tuvo que viajar hasta Japón.

Manel está consiente que dicho implante también le trae algunas consecuencias a su cuerpo.

"Tengo la zona de la piel resentida. Y me quito las aletas para dormir y bañarme. Estoy acostumbrado a que la gente me mire por la calle, pero la verdad es que no me afecta", aseguró el artista.