Mujer ebria es viral por compartir cómo pela huevos con la boca

Melinda Friend, una mujer estadounidense de 42 años de edad se volvió viral en redes sociales por demostrar su manera de pelar huevos cocidos con la boca.

Lo que divirtió a miles de usuarios no fue la 'creatividad' de su maniobra, sino su actitud al estar en evidente estado de ebriedad.

"Nunca en mi vida me he tomado dos botellas de vino, pero tengo que enseñarles esto porque es lo más divertido que he hecho nunca.Tenía tantos huevos que pelar que decidí probar algo diferente", expresó entre risas.