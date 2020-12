Siete series de las que esperábamos más

Parte del atractivo de un programa de serie es su premisa, porque propone un punto de partida que pude crecer en muchas direcciones, algo que intriga y mantiene atento al espectador. Pero así como puede recompensarlo y sorprenderlo, también puede decepcionarlo.

Algunas series pintan para ser grandiosas y no obstante, se quedan a medio camino, no cumpliendo con todo el potencial que tenían enfrente. Estos son algunos ejemplos.

Away

El programa de ciencia ficción de Netflix sonaba como una gran aventura: la historia de astronautas camino hacia Marte. El problema es que se atoró en mucho drama y varios episodios que parecían de relleno, ofreciendo una primera, y única temporada, inconsistente en tono y contenido.

Penny Dreadful: City of Angels

No hay mucho de la Penny Dreadful original y ese fue el problema; el espectador que quiere relacionar y recibir ese halo de misterio y terror, no lo recibirá. La historia no obstante, promete como relato de detectives y misterio, pero aunque atrapa, no fluye tan atractivo como debería.

The Rain

Este programa danés parte de una idea espectacular: un virus que se esparce a través de la lluvia y un grupo de jóvenes luchando junto por sobrevivir. Si bien tiene momentos que funcionan y en el general vale la pena, llega a ser repetitiva y frustrante, por situaciones sobre dramáticas bobas.

The War of the Worlds

Un miniserie de la BBC de tres episodios que pretende ser más fiel y apegada a la novela original de H.G. Wells sobre una invasión alienígena, pero que se va por la tangente en muchas ocasiones. Se siente lenta y sin mucha razón de ser, lo que debería ser un pecado para tal material base que tiene.

The Widow

Kate Beckinsale protagoniza esta serie sobre una mujer que, tras la muerte de su esposo en un accidente de avión, descubre que está vivo. Esto lo lleva a descubrir una conspiración y por ende la idea suena bien, el problema es que en lugar de misterio, se adentra al drama y uno algo plano.

The Stranger

La historia inicia con tino, un hombre que es abordado por una ‘extraña’, que le cuenta secretos de su esposa. De ahí se desprenden verdades, secretos y engaños entre personajes conectados entre sí que revelan muchas sorpresas. Pero para durar 8 episodios, se siente demasiado larga y lenta.

Catherine The Great

Si una historia sobre ‘Catalina, la grande’ no fuera suficiente, que sea interpretada por Helen Mirren debería ser la cereza del pastel. No es mala, 4 episodios sobre la emperatriz rusa en el poder y lidiando con la política del siglo XVIII sale bien librada, pero queda corta, superficial y algo simple.