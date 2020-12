En los medios

El otorgamiento de premios siempre es motivo de polémica, en gustos se rompen géneros, hay quienes con justo derecho reclaman alguno de ellos, otros en también respetable postura aceptan el veredicto desfavorable o regresan alguno de los que les han sido otorgado, en España Paco Camino y José Tomás hace no muchos años regresaron un importante reconocimiento otorgado por el ministerio de cultura al ver que a su criterio sin méritos suficientes este era otorgado a uno de los hermanos Rivera Ordóñez.

Hace apenas unos días el rejoneador mexicano Emiliano Gamero ha devuelto el trofeo Minotauro con el que se premió su faena de indulto a “Gaspar” de Vistahermosa en la temporada 2014-2015 en la Plaza México, el motivo es en sus palabras “no voy a tolerar injusticias ni deshonras” ya que el premio otorgado por la peña taurina 432 al mejor rejoneador de la temporada 2019-20 fue concedido a Guillermo Hermoso de Mendoza, lo que consideró injusto, agrego a su inconformidad “siempre voy a defender mi carrera con mucha pasión.

La premiación recientemente anunciada está incorrecta, no porque no me lo hayan dado a mí, pero por quedar bien con otra gente se cae en el malinchismo” rematando “La gente esta cansada de todo esto y por ello hago un llamado a mis compañeros matadores para que se sumen a esta protesta, a que alcen la voz. A mi me ha costado mucho trabajo todo lo que he logrado, he

resurgido de las cenizas, por ello tengo sed de justicia, yo no tengo pelos en la lengua” se respeta la declaración del rejoneador mexicano que ha dado la respuesta al vistoso rejoneo español tal como lo hizo en el mano a mano con el luso-andaluz Diego Ventura en la misma Plaza México cortando ambos una oreja.

LA ANÉCDOTA

La protesta del rejoneador Emiliano Gamero me trae a la memoria una anécdota del mismo en Río Grande Zacatecas, comentada hace apenas unas semanas tras el fallecimiento de Rafael García “El Empachao” juez de plaza por muchos años en nuestra Comarca y en Río Grande, el rejoneador traía la inercia de su triunfo aun reciente en la México y “calentó” a los tendidos pidiendo más trofeos por su faena, la negativa de Don Rafa lo hizo enardecer por lo que al paso por el palco de la autoridad le arrojo la oreja concedida, “El Empachao” ni tardo perezoso se la regresó con florido intercambio de mentadas de madre.

Siendo aun novilleros Rodolfo Rodríguez “El Pana” y César Pastor participaron en la corrida en el que se disputaba “El Estoque de Plata” que le fue concedido al maestro hidrocálido, “El Pana” fiel a su estilo consideró injusta la premiación y justo para que el trofeo fuera entregado paso raudo veloz arrebatándolo de las manos de los organizadores ¡genio y figura!

LAS EFEMÉRIDES

En 1935 nace en la Ciudad de México el Matador Emilio Rodríguez, en 1943 alternativa de Gregorio García en El Toreo de la Condesa de manos de Jesús Solórzano y de testigo Luis Castro “El Soldado”, el mismo día en la Monumental de Cd. Juárez alternativa de Luis Procuna en mano a mano con Carlos Arruza, en 1968 fallece el matador Arturo Álvarez “El Vizcaíno”, en 1971 Mariano Ramos confirma alternativa en la México de manos del Maestro Manolo Martínez y llevando como testigo a Antonio Lomelín, esa tarde el regio hizo una gran faena a “Soberano” de Tequisquiapan cortándole dos orejas, en 1976 nace en Múzquiz, Coahuila el matador Paco Urista “El Canario”, en 1987 en feria taurina efectuada en El Palacio de los Deportes de la Cd. de México Curro Rivera confirma la alternativa que no fue reconocida por violarse el reglamento a Miguel Báez “Litri”, en 1992 Rodrigo Galguera toma la alternativa en la Plaza Santa María de Querétaro de manos del maestro Curro Romero y llevando como testigo a Miguel Espinoza “Armillita”.

¡Hasta la próxima!

*Jorge Mario Galván Zermeño//*[email protected]