'Matan' a Chumel Torres en redes; usuarios reaccionan

Esta mañana de sábado se reportó el fallecimiento del “youtuber” Chumel Torres a través de redes sociales, lo que provocó un sin fin de reacciones por parte de internautas.

La noticia fue revelada por una supuesta cuenta de la revista VANIDADES, así como también del presunto perfil de Ventaneando Uno y TVNotas MX.

“En paz descanse, #Chumel Torres. Dejas tu huella en México, tus logros y tu trayectoria en internet, radio y televisión nos van a entretener por el resto de la eternidad. ¡Gracias por todo!”, se lee en el comunicado de la aparente red social de VANIDADES.

En paz descance, #ChumelTorres... Dejas tu huella en México, tus logros y tu trayectoria en internet, radio y televisión nos van a entretener por el resto de la eternidad. ¡Gracias por todo!#FuerzaChumel pic.twitter.com/fMGfqqgnJ6 — Revista VANIDADES (@VANIDADESmexico) December 5, 2020

El supuesto medio reportó minutos antes que el conductor de El Pulso de la República se encontraba internado en un hospital de la Ciudad de México con baja oxigenación y sin un pulso constante, así como también de varias fracturas en su caja torácica y daño substancial en sus pulmones.

#ULTIMAHORA Chumel Torres con baja oxigenación y sin un pulso constante en hospital de CDMX. Se reportan varias fracturas en su caja torácica y daño substancial en sus pulmones. ¡Fuerza #ChumelTorres! pic.twitter.com/G1aUbkqUD3 — Revista VANIDADES (@VANIDADESmexico) December 5, 2020

Sin embargo, todo parece indicar que las publicaciones fueron creadas desde cuentas falsas.

Hasta el momento, Torres no se ha pronunciado al respecto sobre la noticia de su fallecimiento, no obstante, internautas no tardaron en reaccionar a través de Twitter con el hashtag #FuerzaChumel.

No soy vocera de @ChumelTorres, pero no puede ser que crean en una noticia de #ÚltimaHora de la cuenta #Fake de la revista Vanidades #FuerzaChumel pic.twitter.com/2Iwawb9Ajl — DesaLINeaDA #ConLosCigarrosNo (@tatsituit) December 5, 2020

Voy a extraña tanto sus programas Chumel Torres. :(( Nadie merece morir QDEP #fuerzachumel https://t.co/LmTik8GJ2c — Paulo_Krap (@PauloGranados4) December 5, 2020

Y si el mismo Chumel provocó todo esto para darse a notar y hacerse la vistima??? Le gusta llamar la atención. Ser la reina del avispero. Una inventada #FuerzaChumel pic.twitter.com/StfLm3XaPw — Alexis (@alexis519090) December 5, 2020

Cuando te crees lo de chumel y no checas primero que un pendejo hizo dos cuentas falsas de revistas para inventar lo de chumel #FuerzaChumel pic.twitter.com/vLgK10USi6 — C Beltrán (@bq_cristian) December 5, 2020