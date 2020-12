Nuestros subagentes, envueltos en capas y capas de ropa para tratar de entrar en calor luego de que por fin el frío empezara a anunciar el invierno, nos comentan que el que nomás no encuentra cómo multiplicar los panes y los peces, es decir, hacer literalmente milagros, es el “góber” Miguel Riquelme, quien ahora tendrá que aplicar sus dotes en las finanzas públicas para, con un ábaco en mano, retara Pitágoras y ver cómo apoya a algunos municipios de los más chiquitos de la provincia de Coahuila que de plano ya no completaron para pagarlos aguinaldos de los trabajadores y tampoco para cubrir servicios básicos como la energía eléctrica y uno que otro compromiso que se suele pagara fin de año. Los subagentes, que todo lo oyen, nos reportan que son más de una decena de alcaldes los que ya le mandaron un SOS al gobernador para que les preste, a cuenta de las también “rasuradas” participaciones estatales, algo de dinero, porque a más tardarel20 de diciembre deben liquidarlas prestaciones laborales.

Lo que se ignora es cómo le va a hacer el inquilino del Palacio Rosa, porque por más que suma, res- ta, divide y eleva a la enésima potencia, sigue batallando hasta para completar los aguinaldos de la burocracia estatal, más el apoyo, o mejor dicho, el salvavidas, que se comprometió a darle a la arruinada Universidad Autónoma de Coahuila, que también anda transitando por la calle de la amargura. Y eso que todavía no llega el 2021, en el que habrá menos recursos luego del tijerazo que le dio la 4T al presupuesto.

■■■■■■■■■■

Al que le molestaron sobremanera los resultados de la Encuesta de Victimización y Cultura de la Legalidad realizada por los oficiosos integrantes del Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) fue al alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante. Y es que, según aseguran nuestros subagentes, disfrazados de encuestador, ese trabajo arrojó que cuatro de cada diez torreonenses perciben que la inseguridad se incrementó en el presente año. Aunque ya se ha visto mesurado en sus expresiones contra sus críticos, conminó a los encuestadores a salir a la calle y hacer una encuesta “real” con la gente. Y aunque el director de Seguridad Pública de Torreón, Primo García Cervantes, se resiste a trabajar coordinadamente con las policías estatales, con sus sistemas de radiocomunicación encriptados para que tampoco los estatales los oigan o los vean, y con sus reuniones de paneles de seguridad sin apertura a los organismos ciudadanos, se niega a aceptar que la percepción es de desconfianza. Por lo pronto el alcalde le reviró al CCI que de su supuesta encuesta no se sabe ni quién la hizo, ni cómo, ni dónde. Nomás le faltó decir como el mandamás de la 4T, “yo tengo mis propios números y el 70 por ciento me aprueba”.

■■■■■■■■■■

Y quien ya prepara sus bigotes a remojar… Digo, ensaya lo que leerá en su Segundo Informe de Actividades es el senador taurino-carbonero Armando Guadiana Tijerina, quien presumió en sus invitaciones que también le entra a la tecnología y hará transmisión en vivo desde el Museo del Desierto sobre el recuento de lo que dice que hizo este año, que aparte de andar en los cafés e impulsar sus negocios apoyado por la CFE de Manuel Bartlett, nadie sabe que haya regalado cuando menos un oxímetro, un bote de gel o un cubrebocas de esos de 20 pesos para la gente de la región que representa y que tan vapuleada está en su economía por los conflictos de la Cuarta Transformación. Por cierto, dicen los subagentes que le colaboran al Partido Revolucionario Institucional, pero que andan infiltrados en Morena, que el señor del Stetson ya dijo que quiere la alcaldía de la “capirucha” del sarape y el pan de pulque y anunció que le va a echar toda la carne al asador para conseguir la candidatura, de ahí que los resucitados priistas brincan de felicidad por tan buena noticia. De seguro ya están juntando piedras. Aunque del lado del partido a la baja (Morena) las candidaturas aún son un misterio, si bien es cierto en el caso de Torreón el ex “hooligan” panista convertido a la izquierda “fifí”, Luis Fernando Salazar, jura y perjura que será el bendecido para competir por la alcaldía del municipio, desde que su amigo Mario Delgado se quedó con la presidencia nacional del partido otros sectores dicen que le darán pelea, y eso en Morena se entiende como impugnación tras impugnación, algo que lo pondría en aprietos para hacer campaña; la cosa es que, según nuestros subagentes en el bajo mundo de la guerra sucia, donde dicen se mueve más que bien don Luis Fernando, en su propio partido será donde le esperan los mayores ataques.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Desde la “capirucha” del pan de pulque, nuestros subagentes nos reportan que el “góber” Miguel Riquelme Solís ya prepara los primeros “manotazos” fuertes, luego de la advertencia que dio el pasado martes, durante la reunión del Subcomité de Salud en La Laguna, a quienes rentan salones o mobiliarios para fiestas, músicos, DJ y hasta los que rentan los “trompos” para las taquizas al pastor. Y es que, aunque su economía depende de las actividades propias de ese rubro comercial, no han entendido que mientras no disminuyan las fiestas los contagios del funesto coronavirus seguirán al alza. Dicen que una de las sanciones será el cierre temporal durante un mes como castigo para el establecimiento que haya incurrido en violación a las disposiciones que se les han informado a todos y ahí van también los restaurantes (según él, incluyendo uno que otro “fifí”, como al que suele acudir), a los que les pidieron que de plano no autoricen las posadas o haya “miniposadas”. Por lo pronto, “los muchachos” del Gobierno del Estado encargados de las inspecciones ya se distribuyeron el enorme trabajo que les espera en lo que es el primer fin de semana de diciembre, y a ver si la temporada fría logra mejores resultados. Los subagentes más malpensados dicen que los indisciplinados ciudadanos no se aplican a cumplir con las medidas de recaudación… Perdón, sana distancia, el endurecimiento de las multas también podría darles una manita a las finanzas públicas para completar para los aguinaldos.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Y aunque reza el refrán que “el buen juez por su casa empieza”, el pasado viernes el Gobierno del Estado convocó a una rueda de prensa en un lugar donde se albergó a cerca de cien personas -así como lo lee-, encabezado por el candidato… Perdón, secretario de Trabajo, Román Alberto Cepeda, quien para acabarla es nada más y nada menos que el “titular” del Subcomité de Salud en La Laguna. Es decir que mientras cada semana se la pasa regañando a los mal portados comerciantes, encabezó un evento realizado en el salón cerrado de un hotel de Torreón que tuvo como pretexto ser la inauguración de la Convención Internacional de Agencias de Viaje y Turismo. En el lugar había al menos 12 personas en el presídium, más los invitados que abarrotaron las ocho mesas, además del staff y los temerosos representantes de los medios de comunicación. Así que aquello fue un “foco COVID”, porque a la hora del “chacaleo” se rompió cualquier medida sanitaria, ya ni porque don Román es quien se encarga de cacarear las medidas sanitarias. Y así quiere ser alcalde de Torreón. Bonito representante mandaría el tricolor en las boletas.