Pide AMLO actuación responsable por COVID

Ante el aumento de contagios de COVID-19 en los últimos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población -en especial a los habitantes de la Ciudad de México- a que en estas celebraciones navideñas permanezcan en casa, y en caso de salir a la calle, actuar con responsabilidad.

En su conferencia matutina presentó un decálogo de acciones en donde exhortó a la población a evitar las fiestas y dejar los regalos de Navidad para otro momento, pues señaló que ante la ausencia de una vacuna, lo más eficaz es cuidarse.

"Hago un nuevo llamado para que todos actuemos en este mes con plena responsabilidad, que no se relaje la disciplina, que no nos confiemos", indicó.

López Obrador aseguró que desde el gobierno federal no se implementarán medidas coercitivas, como toques de queda, pues a pesar de que pueda parecer utópico, sostuvo que sigue el lema de "prohibido prohibir".

"Creo más en la libertad y en el convencimiento que en la imposición o en la fuerza; además, me consta que el pueblo de México es responsable, educado y consciente".

En el decálogo, el presidente pidió a la población evitar visitas a sus familiares y en su lugar comunicarse por teléfono o videollamada; sin embargo, no hace mención a la promoción del uso del cubrebocas.

"Uno. Si no tenemos nada verdaderamente importante qué hacer, no salgamos a la calle. En este mes de diciembre siempre hay más gente en la calle, hasta el 24. Fui jefe de Gobierno de esta ciudad y en este mes hay problemas de vialidad, crece el número de vehículos en las calles. Ahora no podemos actuar así, ahora no podemos hacer lo mismo, de modo que sólo si es verdaderamente importante salir a la calle", enfatizó el mandatario.