Sin analizar, horarios de venta de alcohol

El Ayuntamiento De Monclova aún no discute la posibilidad de ampliar, mantener o reducir los horarios para venta de alcohol en esta temporada decembrina, anunció el alcalde Jesús Alfredo Paredes López.

El presidente municipal explicó que no analizan las autoridades municipales todavía no tocan dicho tema, aunque consideró qué tal vez el Consejo de Seguridad de la Región Centro ya analizó esto y todavía no le han notificado esto.

Explicó que dio una noticia dada a conocer por director de seguridad pública municipal de Monclova, Fernando Adrián Olivas Jurado, por lo que considera que se trata de una resolución vista en el Consejo regional de seguridad, que en su momento llegará al Ayuntamiento.

Agregó que el Subcomité regional técnico de salud también tendrá que analizar este punto, dada la situación de crisis sanitaria provocada por el COVID-19.

Sostuvo que podría realizarse un recorte en los horarios de la venta de bebidas embriagantes como una medida preventiva para reducir la ingesta de alcohol y la movilidad social, con intención de minimizar en lo posible el riesgo de contagio social del virus SARS-coV-2.

Expuso que eso lo tendrá que analizar el Subcomité técnico de salud en la próxima reunión.

Por otro lado dio a conocer que el 10 de diciembre entregará en un evento de protocolo sin muchos gastos de ostentación su informe de resultados administrativos del presente año.

Recordó que no pueden realizarse eventos grandes y el Ayuntamiento, dijo, no puede realizar grandes gastos, porque la prioridad es la salud de la población.