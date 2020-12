Pasajeros aplauden cuando retiran a mujer de un avión por no usar cubrebocas

El incidente ocurrió dentro de un avión de la aerolínea Frontier Airlines en un aeropuerto de Cincinnati, Ohio, cuando una azafata le pidió a una pasajera que se colocara el cubrebocas, debido a que es obligatorio traerlo puesto durante todo el vuelo, pero la mujer se rehusó.

La empleada continuó insistiendo y hasta le advirtió que de no hacerlo, sería desalojada del avión, a lo que la pasajera respondió con un insulto. Tras ser insultada, la aeromoza llamó a dos oficiales de seguridad, quienes acudieron y escoltaron a la mujer fuera del avión.

Mientras la pasajera caminaba por el pasillo hacia la puerta, los pasajeros comenzaron a aplaudir y a celebrar, incluso algunas personas se despidieron de la mujer diciéndole '¡Adiós, Karen!', frase utilizada para describir a mujeres blancas problemáticas.

El portal Daily Mail reportó que la pasajera fue vetada por la aerolínea Frontier y fue agregada a la lista de 'Prevenir Salida'.

The plane erupted in applause after the mask-less woman was taken off. Someone even called her “Karen.” pic.twitter.com/zVLuSlYivN