Cintas navideñas a las que les vendría bien un remake

No todos los remakes funcionan, pero algunas nuevas versiones dan justo en el clavo. Revitalizan la idea y modernizan y llenan de energía un relato, sin perder la esencia y siempre honrando a la original.

Hay clásicos de navidad intocables, pero también hay cintas de este corte a las que quizá un remake no les vendría nada mal.

The Santa Clause

La idea es simple, un hombre mata sin querer al verdadero Santa Claus y ahora tiene que tomar su lugar, y sus responsabilidades. Una nueva versión de esta premisa, que por cierto tuvo varias secuelas, suena como el vehículo perfecto para comedia, como la original, con espacio para pensar.

The Polar Express

Esta cinta animada de 2004 sobre un tren que lleva a un grupo de niños al Polo Norte, es una aventura que supo ser un musical y tener espacio para reflexionar sobre los valores que rodean la Navidad. Una nueva versión, incluso quizá en live action, tiene el potencial para encantar.

Elf

Lanzada en 2003, la comedia cuenta la historia de Buddy, un hombre que fue adoptado por los elfos de Santa y que quiere encontrar a su familia. Una idea que podría modernizarse y retomar mensajes sobre valores, pero además sobre identidad, dando forma a un concepto ameno pero significativo.

Miracle on 34th Street

Tiene un par de versiones ya, la de 1934 y la de 1994. Trata de un hombre que afirma ser el verdadero Papá Noel, que es contratado como Santa en una tienda departamental para la Navidad. Un drama familiar que resalta la importancia de la unión y la familia, temas que no pasan de moda.

Jingle All the Way

Este clásico protagonizado por Arnold Schwarzenegger es realmente divertido. El actor hace de un padre buscando en Nochebuena el regalo que le prometió a su hijo, y la pelea que tiene con otro padre que quiere lo mismo. Aunque entrañable, no suena mal una nueva y mejorada versión.