Ropa de tienda departamental genera burlas por su diseño

Los accesorios, denominados “Bolero de satén doble con guantes”, están hechos por la diseñadora Meryll Rogge. "Saturado en un tono rojo que hace girar la cabeza, este bolero de doble satén con guantes de piel de cordero evoca la era dorada de Hollywood", dice la descripción del artículo, recoge el New York Post.

El vestido azul también está llamando la atención y en combinación con los guantes, más. "Estoy tan, tan confundido", "¿Qué pasa con el vestido de asesinato de $740 @Nordstrom?” o “Cada día de 2020 es una competencia por 'lo peor que he visto en mi vida' y este vestido acaba de ocupar el primer lugar”, fueron algunos los comentarios.

just got this nordstrom ad and this look was DEFINITELY inspired by rocky horror picture show. you can’t tell me otherwise. pic.twitter.com/3T3pH6Trx7