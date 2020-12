Hombre cuya orina se volvió verde llegó al hospital por dificultad para respirar

Un hombre de 62 años que padecía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), llegó a urgencias a un hospital tras pasar dos días con dificultades para respirar. Diversas pruebas revelaron que tenía altos niveles de dióxido de carbono en la sangre, pero el caso se hizo más extraño cuando la orina del paciente se volvió verde.

El caso fue publicado en The New England Journal of Medicine, donde los doctores cuentan que el hombre fue inicialmente ingresado a cuidados intensivos, se le colocó un ventilador y se le administró un anestésico general llamado propofol. Fue entonces que, cinco días después, su orina, que se estaba recolectando en una bolsa con catéter, se puso verde.

La orina color verde, que es inusual, puede deberse a varios factores, incluidos entre ellos los efectos secundarios de medicamentos, ciertas infecciones y problemas hepáticos, según los autores del Weiss Memorial Hospital en Chicago.

En este caso en particular, el culpable fue el propofol, aunque la razón por la que causó la decoloración no está clara. Los expertos creen que una decoloración así puede ocurrir cuando ciertos productos de degradación (metabolitos) del propofol se eliminan a través de los riñones en lugar del hígado, según un informe de 2015 de un caso similar publicado en el Journal of Clinical & Diagnostic Research.

Los autores de este estudio dicen que la decoloración es benigna y desaparece una vez que se suspende el medicamento, como ocurrió con este paciente, que permaneció dos semanas en el hospital y luego fue dado de alta, para ir a rehabilitación.