Por fiestas decembrinas, se ampliará capacidad hospitalaria en la CDMX

Como medida preventiva ante el inicio de las fiestas decembrinas y ante el repunte de casos de COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la próxima semana en la Ciudad de México se ampliará la capacidad hospitalaria a 500 camas más de terapia intensiva con ventiladores.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal indicó que en el mes de diciembre aumenta la movilidad de las personas, por lo que "podemos tener más contagios y problemas".

"No es que se vayan a saturar los hospitales porque no están llenos y además vamos a ampliar. Ya estamos en eso, vamos a ampliar el caso de la Ciudad de México para la semana próxima, yo creo que vamos a tener 500 camas más para terapia intensiva con ventiladores y especialistas ya estamos trabajando en eso".

Detalló que se tiene una ocupación del 69% de hospitalización general y una disposición de camas y hospitales del 31%.

"No podemos confiarnos y pensar que ya no nos va a afectar la pandemia y hacer la vida de antes, tener las mismas prácticas de antes, es un llamado muy respetuoso a decir, tenemos la pandemia, no nos confiemos, vamos a cuidarnos", dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario indicó que en el mes de diciembre y principios de enero hay diversas fechas que provocan la movilidad de la población, como Navidad, comidas de fin de año, y Día de Reyes.

"Y lo que queremos es que nos cuidemos nosotros mismos, nada de prohibir y toque de queda, no; de manera libre, voluntaria, cada quien que se cuide y decida qué hacer, pero que sí, de manera respetuosa se escuche nuestro llamado, se tome en cuenta nuestro llamado para que nos cuidemos, creo que es oportuno hacerlo", agregó.