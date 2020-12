De Inglesita

De no haber estado en medio de una pandemia, seguramente la mayoría tendríamos más ganas por estar en el último mes del año. Pero a pesar de eso, se aproximan días llenos de grandes partidos de futbol.

Champions, derbis y enfrentamientos de mucha rivalidad es lo que le depara a los equipos de la Premier League a partir de este fin de semana. Iniciando por lo local, en la liga tenemos un Derbi del Norte de Londres entre Tottenham y Arsenal el domingo por la mañana. Ahora es distinto, porque los de Mourinho tienen aspiraciones reales a llevarse el título liguero.

Pudieras ver este duelo como de menor calidad si lo comparas con los cruces entre los de Manchester, Liverpool o Chelsea, sin embargo, la histórica rivalidad que persiste entre los Spurs y los Gunners tiene más de 100 años, e incluso desde el 14 de abril de 1991, los ahora dirigidos por José Mourinho celebran el “St. Hotspur day”, recordando la victoria de 3-1 ante Arsenal por la FA Cup en 1991.

Evidentemente un ingrediente que faltará, será la atmósfera que generan los aficionados desde la grada, y aunque influya para los jugadores, tengan por seguro que los 22 que estén en el terreno de juego desbordarán pasión. De hecho, en la serie All or Nothing: Tottenham Hotspur, en la primera temporada de Mou al mando de los blancos y ya sin jugarse nada en la liga, llegan a este derbi convencidos de que simplemente tienen que ganar, ya que lo hacen por el bien de la afición y reputación del club. Así de importante es.

SEGUNDO TIEMPO

A media semana hay Champions League, siendo que el Manchester United debe jugarse el todo por el todo en Alemania contra el Leipzig.

Ese grupo tiene un triple empate entre los ingleses, alemanes y el PSG, que enfrenta al ya eliminado Istanbul. Luego, el sábado 12 de diciembre, los de Ole reciben a su vecino en el Derbi de Manchester, con los dos equipos bastante lejos de los primeros lugares.

Unos días después, el martes 15, los Wolves reciben al Chelsea y el miércoles 16 el Liverpool al Tottenham. Por si pareciera poco, para ese fin de semana el Everton enfrenta al Arsenal, los Spurs al Leicester y el Manchester United al Leeds, en un duelo bastante esperado por toda la rivalidad histórica entre ambos equipos, recordemos que los dirigidos por Marcelo Bielsa acaban de ascender esta temporada.

Luego viene el famoso Boxing Day, el 26 de diciembre. Destaca el Leicester-Manchester United, el Arsenal-Chelsea y el Wolves-Tottenham. Y ya, por si de verdad uno pensaba que no había más futbol en el 2020, dos días antes de concluir el año, los Diablos Rojos reciben a los Lobos, que están a la espera de la evolución de Raúl Jiménez, luego de la fractura de cráneo que sufrió frente al Arsenal. ¡A disfrutar este mes!

TIEMPO EXTRA

*Oscar Parra Silva//*[email protected]