Cuestionario Proust 2020 en tiempos del COVID

Desde hace varios años, cada diciembre publico respuestas al Cuestionario Proust. Aunque suelen variar con el paso del tiempo, nuestra esencia permanece intacta y ello, justamente, logra el cuestionario que popularizara Marcel Proust: retratarla. Tal como lo hiciese el novelista galo en su momento, nuevas generaciones pasan la estafeta y comparten el cuestionario con sus seres queridos, animándolos a responder en libertad. 2020 nos trastocó de tal forma que hoy abordo dichas preguntas desde otra perspectiva: la de sabernos a merced de imponderables.

¿Qué crees que es la "felicidad completa"?

Reír a carcajadas, también llorar, si bien lo segundo suelo hacerlo en privado. Así me limpio y recompongo, luego salgo al mundo y enfrento lo que sea. Me considero una persona extraordinariamente fuerte. Ambos -la risa y el llanto- son síntomas de salud.

Pero también, felicidad completa es no tomarnos la vida demasiado en serio y aprender a aligerarnos. Finalmente, como afirma Woody Allen, ninguno de nosotros saldrá vivo de aquí.

¿Qué espera de sus amigos?

Jamás solicito ni espero nada de ellos, el simple hecho de tenerlos me convierte en un ser afortunado. Si algo pudiera pedirles es que se mantengan fuertes, enteros, optimistas y alegres. Así podrán sortear mejor los tiempos pandémicos.

Ya nos volveremos a abrazar al final del túnel. También, aprovechando el viaje, hoy quiero dejarles a mis cuatro lectores, como dice "Catón", cierta frase de un amigo sabio.

Dice: "estamos acostumbrados a prospectar nuestra vida tan a largo plazo, que olvidamos disfrutar de nuestro presente, de las metas que alcanzamos en el hoy. Esta pandemia nos enseña entre otras cosas esto: la vida se construye día a día, no es un proyecto que se pueda planear rígidamente".

¿Cuál es tu mayor miedo?

El miedo puede llegar a robarnos todo; jamás permitamos que nos detenga.

¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Saber insistir.

¿Qué defectos te inspiran más indulgencia?

Los que emanan del corazón.

¿Qué don de la naturaleza le gustaría poseer?

Ya lo poseo, todos lo poseemos. Se llama libertad. "La historia del hombre libre nunca está escrita por el azar sino por la elección: su propia elección".

¿Tus autores favoritos en prosa?

¡Son muchos! Me acaban de regalar El libro Perdido de los Origenistas de Antonio José Ponte, escritor cubano excepcional. Recomiendo La Fiesta Vigilada, también de Ponte.

Si pudieras reencarnarte en otra persona o cosa, ¿qué sería?

En los 15 psicólogos que han tratado a Woody Allen. Sería divertidísimo.

¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Entrevistar y platicar con gente interesante.

¿Cuál es el rasgo que más detestas en otras personas?

La hipocresía. Apostémosle a un entorno de personas sinceras.

¿Cuál es tu estado mental actual?

Canta José Luis Rodríguez "El Puma": un toque de locura.

Cuidemos nuestra salud mental. Hablo en serio.

¿Qué o a quién amas más en la vida?

"Quieres conocer al amor de tu vida; mírate al espejo", dice Byron Kattie. Ahí la respuesta. Para poder amar al prójimo entrañablemente, primero debemos comenzar por querernos a nosotros mismos.

¿Cuál es tu mayor logro?

"Hay algo en la reparación que cuenta lo mejor de la humanidad. Todos sabemos destruir, es fácil, es rápido, basta dejarse llevar por un estallido. Reparar es otra cosa, no todos tenemos la capacidad de reparar, o no siempre", escribió Alma Delia Murillo en uno de los textos que más me han cimbrado en la vida y vaya que he leído algunas cosas.

Repararme, reparar al entorno, unir de nuevo todo aquello que está roto: ahí, quizá, el motivo de mi existencia.

"No puedo evitar sentir cierta simpatía cuando veo a un hombre reparando su auto, reparar es un síntoma de salud, un aspecto luminoso de los seres humanos…".

¿Qué es lo que más valoras en una amistad?

La lealtad.

¿De qué te arrepientes?

De ciertos exabruptos ocurridos en 2020. No me gusta ni disfruto lastimando al prójimo, sin embargo, en ocasiones más vale un rato colorado que mil descoloridos. Prefiero cortar de tajo situaciones, personas o cosas a tolerar sandeces. Alejémonos de todo aquello que nos hace daño, pero también sepamos pedir perdón.

¿Cuál es el estado más típico de su ánimo?

La alegría.

¿Cuál es tu posesión más preciada?

Mi familia y mis amigos.

¿Cómo te gustaría morir?

2020 nos ha supuesto demasiados recordatorios sobre la muerte y sus misterios. A diario la pandemia nos arrebata a algún ser querido, por ello pensar en cómo deseo morir se me hace un tanto frívolo y egoísta.

Ya habrá tiempo para eso.

¿Cuál es su lema?

Pienso en una canción de Serrat, Cada Loco Con Su Tema. Dejemos que cada quien viva su vida como le venga en gana y evitemos juzgar al prójimo inmisericordemente.

Twitter @patoloquasto