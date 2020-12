Llama AMLO a la responsabilidad en fiestas decembrinas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cerró la semana encabezando su habitual conferencia matutina con medios de comunicación, desde Palacio Nacional.

Al inicio del acto, el mandatario hizo un llamado a todos los ciudadanos para que actúen con responsabilidad durante las fiestas decembrinas y así evitar más casos de COVID-19.

Esto es lo mejor, dijo "mientras no tengamos la vacuna", por lo que pidió "no relajar la disciplina" y que "no nos confiemos".

López Obrador aclaró que no habrá medidas coercitivas, como toques de queda.

Sin embargo, el Ejecutivo federal reiteró su petición a los ciudadanos para que no se relajen las medidas sanitarias para combatir la pandemia.

"Si no tenemos nada a qué salir verdaderamente, no salgamos a la calle", llamó.

Y en cuanto a los festejos propios de la temporada, López Obrador también pidió no hacer fiestas ni reuniones amplias.