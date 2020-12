'Celsa', más allá de la Revolución

La Revolución Mexicana fue un suceso donde la mujer jugó un papel fundamental. Ya sea participando en la lucha armada o mostrando valentía ante el capricho de algunos caudillos, la huella femenina está plasmada sobre la tierra donde descansan historias en espera de ser exhumadas.

Así, con un relato familiar que rompe su propio silencio desde la Revolución, la artista escénica Martha Eugenia Chávez presentará un avance de su obra Celsa, mañana 5 de diciembre y el próximo viernes 11 de diciembre a las 20:00 horas, a través de la página de redes sociales de Plan B Studio.

"Es un trabajo que surge de un relato familiar y a partir de ahí hago una investigación documental. A partir de eso construyo la dramaturgia de esta pieza", dijo la autora.

Se trata de un "working progress", es decir, un primer acercamiento antes de que la lagunera haga público el resultado final de su investigación en febrero próximo. El proyecto alberga la historia de Celsa Caballero, una anciana que durante la revolución, se negó a obedecer las órdenes de Francisco Villa y fue castigada con la muerte.

"Celsa es mi bisabuela paterna. Ella vivió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Murió en 1916. Y hay un relato familiar que ha permanecido hasta el momento, que habla precisamente de cómo fue que murió Celsa. Su muerte tiene una relación con el mejor conocido como El Centauro del Norte, con Francisco Villa".

El relato ha impactado a la autora desde su infancia, pues lo relatado en él contrastaba con la información que recibía en la escuela sobre Francisco Villa.

"Escuchar por otro lado el relato familiar de un suceso tan lamentable, me generaba una sensación de desconcierto. Con los años fui olvidando ese relato, no tenía una presencia fuerte, pero últimamente ese relato ha regresado a mi memoria constantemente y por eso fue que decidí, a partir de esa historia familiar, abordar un fenómeno que está presente en la sociedad, que es el feminicidio".

Chávez afirma que en este proyecto, el relato no es lo interesante, sino la manera en que a través de una historia personal, se pueden abordar las problemáticas sociales que asoman por esas historias y que carecen de visibilidad.

"Me parece un suceso que no nada más le sucedió a mi familia. Me parece que es un relato que se repite constantemente. Y desde mi postura, desde mi voz como creadora, me corresponde hacer señalamientos y unirme a las voces de la sociedad en relación a los problemas de violencia contra la mujer".

Así mismo, la creadora dijo agradecer al Fonca (Sistema de apoyos a la creación y a proyectos culturales) por el apoyo proporcionado para la realización de esta obra.

Celsa de Martha Eugenia Chávez se podrá disfrutar virtualmente de manera gratuita. A los interesados se les pide solicitar su reservación, enviando nombre y teléfono celular al el correo [email protected]