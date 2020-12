Quiebran ocho negocios por semana en Coahuila: hoteleros

La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en Coahuila (AMHM) manifestó que cada semana ocho negocios quiebran en Coahuila, por lo que los diputados federales, deben atender con seriedad los recortes que se generarán en la entidad, esto con el objetivo de evitar que la economía del estado se deteriore aún más.

De acuerdo a Héctor Horacio Dávila Valdez, presidente de la asociación, hasta el momento los diputados federales no han hecho la parte que les corresponde sobre todo en torno al presupuesto que le fue otorgado a Coahuila.

“Hay una mortandad grandísima en la iniciativa privada. Tuvimos una reunión la semana pasada con los contadores y hay una mortandad de más o menos de cinco a ocho negocios semanales porque dijeron hasta aquí y ya soltaron la toalla”, indicó.

En otros temas Héctor Horacio Dávila Rodríguez, añadió que existe preocupación en el sector empresarial dado que el Gobierno Federal busca establecer un margen de utilidad a los negocios.

“El Gobierno quiere imponer un margen de utilidad a las empresas, te van a decir tú tienes que ganar el 25%, el 30%, el 20% y si no lo sacas, te van a llamar y preguntar porque no tuviste el 15% de utilidad”, explicó.

Dávila Rodríguez indicó que existen movimientos como “Sí por México” o “Movimiento Mexicano”, de miembros de la sociedad civil y empresarios, quienes puntualizan éstas y otras propuestas gubernamentales que pudieran afectar a la economía en general.

“Ya hay varios canales, varios grupos, ya no queremos a MORENA, ya lo vieron en esta elección, la gente está contenta, no queremos más de ellos, que entiendan, queremos trabajar, que nos dejen trabajar, las empresas están cerrando y no hay quien haga por nosotros”, resaltó.