Jet privado termina en un campo tras una falla en el aterrizaje

El accidente ocurrió en un aeropuerto ubicado en Burke, Texas, cuando un jet privado, en el cual viajaba el político republicano Dade Phelan, junto con un asistente y el piloto, comenzó el proceso de aterrizar, pero una vez que el tren de aterrizaje tocó la pista, el piloto se dio cuenta que no tenían frenos, por lo que el avión terminó estrellándose en un banco de tierra al final de la pista.

Luego de estrellarse en el banco, el jet continuó su paso y terminó en un campo desalojado, en donde por fin se detuvo. El portal 12 News informó que el piloto sufrió heridas leves y ya se encuentra en condición estable, mientras Phelan y su asistente resultaron ilesos.

A pesar de que los pasajeros no resultaron heridas de gravedad, el jet en el que viajaban, un Citation CD-551-SP , sufrió daños mayores debido a que los trenes de aterrizaje quedaron completamente destruidos.

Video captures runway overrun involving U.S Republican politician Dade Phelan at Angelina County Airport, Texas. No injuries reported. https://t.co/R9BONKHkEy pic.twitter.com/tyLAreu7ID