Si estuviera gobernando increíble no tendría que defender nada: Chumel Torres sobre AMLO

El comediante y youtuber mexicano Chumel Torres comparte su punto de vista sobre la libertad de expresión que existe durante el gobierno actual del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que sus comentarios han causado diversas controversias y han sido tema de La mañanera.

¿Consideras que la libertad de expresión existe en la actualidad?

Hace años que no nos lo cuestionábamos, teníamos gobiernos bastante cabrones y gente bastante fea y aun así esta pregunta no estaba en el aire, obviamente en un país con tantos periodistas muertos no puedes hablar de que no había consecuencias, pero fuera de la violencia y de las lamentables muertes, yo creo no había sido tan clara la falta de libertad de expresión y es un disfraz muy inteligente porque no precisamente se le coarta, se le pisotea sino que se le desconoce, se le ridiculiza y ya con eso es suficiente para una respuesta que no existía antes del poder.

"A mí sólo me tocó de Peña, pero había quien hablaba de Calderón, de Fox o de cualquier otro gobernarte y no había más, lo tenías que aguantar. Yo le decía a Brozo, 'el Presidente sacando una lista de los periodistas que le escribieron mal, no tengo otra palabra más que, ¡qué chillón!' Es una chillonería eso de 'este Leo Zuckermann escribió feo'. ¡Eres el Presidente, papacito! Aquí somos gente pensante y que tiene huevos y si lo haces mal se va a decir, compadre, perdón. Ahora, si estuviera gobernando increíble no tendría que defender nada".

¿Qué opinas de la libre expresión en redes sociales?

Se nota más nuestra polarización y enojo. Twitter es la red madre donde se generan las noticias y se han desatado guerras, las declaraciones que se hacen son oficiales y son como tu voz, cualquier cosa que digas es tu pensamiento y puede traer consecuencias cabronas.

"Si no fuera por las redes sociales, no estaría aquí un servidor; todas estas cosas que hacemos se me hace que son una democratización de la comunicación. Un acierto de Twitter es no censurar las voces, un acierto de YouTube es exponer los números de views, no te engañan. Si tú ves que López Obrador hace una pendejada, esa tarde va a ser trending topic, Internet no olvida y todo lo que digas será usado en tu contra.

Por expresar tu opinión te cancelaron un programa en HBO, ¿crees que existe una censura en los medios de comunicación?

Soy un güey que hace comedia política y de pronto un mal chiste se convierte en tema de la agenda nacional. La esposa del Presidente se queja de un comentario que hice hace meses, totalmente justificable y de pronto, explota esta bomba y empiezan a caer los pilares, justo se termina lo de HBO. Es como para poner el ejemplo de: 'Algo te puede pasar cabrón, ya le pasó a Chumel, ponte trucha si quieres hablar de estos temas'. Creo que lo más importante es lo que mencionaba con Víctor Trujillo cuando me invitó a su programa de Brozo: 'No hay que tenerles miedo, no pasa nada, no pueden quitar YouTube'.

"Es como una franca persecución porque vamos, no están engañando a nadie, todos los días sale (AMLO) a llorar de Loret, de todos los periódicos que le pegan y pues obviamente no llegan con militares a romper las editoriales, pero esto tampoco es libertad de expresión y dicen 'es que aquí no hay censura', pues sí cabrón, los mencionas por nombre y apellido, eso es señalar y no se vale, las voces que hablan en contra del Presidente son expuestas en el show de la mañana siguiente, eso es censura, es un amedrente: 'mira lo que le pasó a Loret, lo que le pasó a Víctor, lo que le pasó a Chumel...'. A lo mejor no se asusta el periodista, se asusta a la cadena, es una manera inteligente de hacer su voluntad.