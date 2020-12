Joven piloto se convierte en repartidor de comida debido a la pandemia

Román Savin tiene 23 años y es piloto de una aerolínea rusa, sin embargo, debido a la pandemia por coronavirus, se ha visto obligado a encontrar un nuevo empleo y actualmente reside en Lituania, donde trabaja como agente de ventas en un taller de repuestos de aviación y los fines de semana, reparte comida a domicilio.

El joven compartió recientemente su historia en la red social Pikabu, con dos fotos comparativas que muestran cómo ha cambiado su vida este 2020.

"He trabajado como piloto durante los últimos 3 años. Como probablemente sepan, la pandemia ha llevado a la industria de la aviación a mínimos históricos", dijo en entrevista con portal web Bored Panda.

Savin cuenta que en 2019 solía volar entre 90 y 100 horas al mes durante las temporadas altas de verano, pero en 2020 ha tenido ‘un total de 140 horas en todo el año’. "Sigo trabajando como piloto de aerolínea, ya que mi compañía todavía tiene algunos vuelos, la mayoría chárter, en realidad, y tengo un promedio de un vuelo al mes, lo que significa que dispongo de 30 días de sobra", explica el joven.

"Empecé a los 17 años, terminé los estudios a los 19 años y conseguí mi primer trabajo a los 20 años", comparte, agregando que decidió comenzar a repartir comida porque este trabajo no tiene un horario fijo. "Ser un repartidor no trae ninguna obligación: no se firma un contrato, no hay un horario. [...] Esa fue la parte principal para mí a la hora de elegirlo, no requería ningún horario y dado que sigo volando de vez en cuando, fue perfecto", dice.