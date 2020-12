Aparece un tercer monolito metálico; ahora en California

La estructura de 3 metros de alto y 45 centímetros de ancho fue hallada la mañana del miércoles por un par excursionistas locales, que publicaron en redes sociales imágenes y video del hallazgo, informa The Atascadero News.

"Estaba caminando esta mañana por el Stadium Park, lo cual hago una vez a la semana, y mientras caminaba por el sendero me sorprendió ver algo brillante en la cima de la colina", dijo uno de los descubridores, Ronelle Volk. "Cuando llegué a la cima, encontré un prisma triangular", agregó.

Got up close and personal with the mystery California #monolith today. Anyone else been out to see it? pic.twitter.com/8pOimhQiyY