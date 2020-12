El Espacio de Cerpa

En cierta ocasión, el que fuera entrenador de La Franja del Puebla y comentarista de la televisión, José Luis Sánchez Solá y a raíz de lo que hacía el señor Osorio con la selección mexicana con tantas modificaciones, mencionó algo que se me quedó muy grabado y que fue: “el fútbol ya fue inventado” y lo único que me pareció que se le hizo a este deporte en cuanto a modificación se refiere, fue lo que la famosa “Naranja Mecánica” en el mundial de Alemania 74, planteó, “La desorganización mejor organizada”.

Pero a raíz de lo que ocurrió el pasado lunes en Filadelfia con el partido de las Águilas y los Halcones Marinos, me pareció tan absurdo el manejo del entrenador en jefe de la escuadra local que, con un gol de campo ya en la bolsa y con la posibilidad de apretar el partido, se la quiso jugar en cuarta y ahí los resultados. Y cuando el mismo Doug Pederson había esquematizado lo que, para mí, fue la última reforma de una ofensiva cuando, en el Súper Tazón LII Nick Foles, siendo mariscal de campo, se etiquetó en la diagonales asociado con Trey Burton dejando con la boca abierta a Matt Patricia (que ya dejó de ser entrenador en jefe de los Leones) y toda la defensa de los Patriotas, la verdad no entendí esas decisiones el pasado día 30 y aunque tenemos que reconocer que se la jugó y no le salió, no había que inventar, sobre todo si estás en una división que es tan mala como la conciencia de Belichick.

Pero mejor nos vamos a lo que será la semana de la suerte para unos y que, debido a todo el problema de salud que se vive,

no se tendrá jueves por la noche y créanme mis cuatro lectores que, la parte más difícil de poder redactar este espacio, es cuando uno no se encuentra seguro de que se van a desarrollar los partidos de cada semana, pero debemos confiar de que las cosas van a cambiar y que, por lo pronto y sin herir susceptibilidades, es que esta contingencia nos ha llevado a ver encuentros en días que nunca podríamos imaginarlo y que, la actual situación por la que estamos padeciendo todo mundo, le ha repercutido de manera inmense a la NFL.

Ya que, el partido de la semana de “Acción de Gracias” del jueves pasado por la noche, se tuvo que posponer, como ya lo sabemos al domingo pasado, pero debido a que el desgraciado bicho se manifestó en la organización de los Cuervos, lo pasaron al martes anterior y después de tanto relajo, se colocó el día de ayer, ya que antes de viajar a Pennsylvania, el conjunto de Baltimore se enteró de dos pruebas positivas, los cuales, uno era miembro del equipo y otro dentro de la administración, por lo cual, la escuadra de John Harbaugh activó a cuatro reservas, siendo el tackle defensivo Brandon Williams, los esquineros Khalil Dorsey y Tavon Young, así como el quarterback, Trace McSorley y que mucho después de que en la Unión Americana se terminen los últimos arándanos y que el relleno del pavo se convierta en sopa, la noche eterna de la doceava semana, aún continuaba.

El pasador de los Santos, Taysom Hill, ha llevado su escena de usos múltiples a una alineación más consistente detrás del centro y si bien los que dirigen a Alvin Kamara pueden quejarse de las consecuencias residuales de las hazañas de Hill, ha superado a Russell Wilson y Kyler Murray en cada una de las últimas dos semanas y ahora sigue un desquite contra el mismo equipo de Atlanta al que derrotó en la Semana 11.

Si los Raiders vuelven a hacer de las suyas, pero ahora en Nueva York, se cierran los casinos en Las Vegas y que les parece que, el mejor partido y quién lo fuera a imaginar, es el de los Cafés visitando a Tennessee.

