La doctora Lucia Trasfi Mosqueda, alta funcionaria de la Universidad de Mérida, me ha hecho un regalo, de esos que no pueden pagarse llegando a ser de los más valiosos y, de tomarlos en cuenta, resultar como de lo más importante para transformar nuestras vidas. Me envió la memoria de un taller en que participó, que llaman "UBUNTU, construyendo puentes para la paz".

Solo puedo corresponder a su obsequio de una manera: compartir la liga con Usted para que lo disfrute, reflexione y se entusiasme por el ser humano. (https://www.facebook.com/academiaubuntu/) Para John Volmink, UBUNTU es la combinación de "Ntu: persona y Ubu: convertirse". Para Dirk J. Low UBUNTU, se resume del africano "Umuntu ngumuntu ngabuntu: una persona es una persona a través de otras personas". En el taller, se busca algo muy elemental: motivos para conocernos a nosotros mismos y, en base a ese saber de nuestro yo interno, encontrar alternativas para mejorar en nuestra vida anímica. Recuerda el principio psicológico: "si tú estás bien, yo estoy bien". Rui Márquez, presidente del Instituto Antonio Vieira, ofrece un objetivo: "la comprensión de nuestra naturaleza, de irnos convirtiendo en personas a través de nuestra relación con los demás". Luego, agrega a su propuesta: "yo soy, porque tú eres"; después: "solo soy persona, a través de otras personas", algo tan sencillo, pero a la vez tan difícil de llevar a la práctica en la vida diaria, que nos desgasta en encontrar el sustento honradamente y nos obliga a pensar en nosotros mismos y nuestro yo íntimo. En el taller documentado, aparecen instituciones dedicadas al trabajo humanista de todo el mundo; entre otras: la Fundación Tomillo; el Instituto del Diálogo Socrático; el Servicio Jesuita a los Refugiados en Grecia; el Instituto del Padre Antonio Vieira y otros participantes independientes. Carmen García, de la Fundación Tomillo, aseguró que "nada tan significativo puede ser realizado si no sale de adentro" y agregó que "para mantenerse en ese espacio de tensión, requiere fuerza, tesón y desde luego conocimiento". Se refiere a nosotros mismos, a nuestro ser interior, que en la vida posmoderna tenemos un tanto olvidado. A los profesores que participaron en el taller, les ofrecieron simples ecuaciones: "un buen maestro, es aquel que, desde la identidad, el conocimiento personal y la integridad, esté presente y al servicio del alumno". Luego afirmaron: "el coraje de enseñar, es el coraje de mantener el corazón abierto… de forma que los tres elementos: el maestro, los alumnos y el tema, puedan entrelazarse en el tejido de la comunidad que el aprendizaje y la vida exigen". Me hicieron pensar en nuestros trabajadores -profesores, administradores y de soporte- del Sistema Educativo Nacional. Proponen el autoconocimiento, de verdad, encontrando nuestras fortalezas y debilidades, que nos ayudará a ser mejores… para servir. Esa frase me recuerda el repetido pedido que hiciéramos en el trabajo cotidiano como profesores y administradores de un bachillerato en La laguna; y es que, como dice el principio psicosocial: "nadie puede servir -verdaderamente- si no tiene nada que ofrecer". Maurice Godelier, fundador de la Antropología Económica en Francia, dijo: "en realidad, estamos en una sociedad cuyo propio funcionamiento separa a los individuos entre sí, los aísla incluso dentro de sus familias y les da esperanza sólo cuando se oponen entre sí. Es una sociedad que libera, como ninguna otra, todas las fuerzas y las potencialidades que están latentes en el individuo, pero que también obliga a cada individuo a aislarse de los demás". Ya hemos tratado el individualismo impuesto, ¿Recuerda? Marcel Mauss, primer teórico del anti-utilitarismo, quería encontrar "la roca moral eterna", que se basa en el espíritu del regalo: "dar… recibir… corresponder". Como puede leer, en medio del mundo materialista que busca "tener para ser", en lugar de "poseer para servir", aún hay movimientos filosóficos con personas que intentan mover a las conciencias para virar el rumbo que estamos tomando en la posmodernidad individualista, de consumo, cuando a toda costa insisten en evitarnos que profundicemos en el conocimiento de ¿Quiénes somos?, ¿Para qué somos? y ¿Cuál es el propósito final de nuestras vidas? Tengo la firme creencia que "vivimos el momento más oscuro antes del amanecer" y que los propios seres humanos encontraremos el camino para lograr la mejor vida para todos, incluidos aquellos que menos tienen y a esos que fueron arrastrados por las corrientes del consumismo y la superficialidad. Sin embargo, el cambio no vendrá por sí solo, será necesario el trabajo arduo de quienes, como humanistas pensantes, reconocen los estorbos que nos ponen en el camino para lograr, a nivel mundial, en México y nuestra región, una vida más justa y equitativa. Le invito a buscar los documentos del taller "UBUNTU, construyendo puentes" que, sin duda, le serán útiles como inspiradores para buscar un cambio en nuestras vidas. [email protected]