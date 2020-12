'Suspensión de suministro de gas viola derechos', responde filial de Odebrecht a AMLO

La empresa Etileno XXI, de la firma brasileña Odebrecht, se quedó sin suministro de gas natural.

La planta de Braskem Idesa paró operaciones por falta del combustible, tras concluirse el contrato de suministro que tenía vigente con Petróleos Mexicanos (Pemex).

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó la mañana de este miércoles que se terminó el contrato, sin opción a renovarse, debido a que ofrecía condiciones ventajosas para la empresa, además de ser perjudicial para la Hacienda Pública y para Pemex, pues se le vendía el gas a precios por debajo del mercado.

Ante esto, el Centro Nacional de Control de Gas (Cenegas) canceló el suministro del gas a la filial de Odebrecht, acusada de sobornos para conseguir contratos de varias partes del mundo, entre ellas México.

López Obrador explicó que le habrían notificado a la empresa "porque no se está corrigiendo el contrato leonino que se suscribió desde el tiempo de (Felipe) Calderón, que es contrario a la Hacienda Pública. Es un contrato con Odebrecht, empresa que es famosa por las extorsiones y por la corrupción, entonces ya no hay gas natural para la empresa porque se venció el contrato, no se interrumpió, sino que llegó a su fecha límite y ya no se va a renovar".

Tras la cancelación del suministro de gas natural por parte del Cenegas, Braskem Idesa fijó su postura en un comunicado, en el que afirmó que la suspensión del suministro "viola nuestros derechos incluyendo múltiples disposiciones jurídicas vigentes".

Además, aseguró que, en cumplimiento de sus responsabilidades fiduciarias y corporativas, tomará "las acciones que existan en el marco de la ley para la defensa de su derecho y patrimonio".

La empresa aseguró que su conducta siempre ha sido apegada a la legalidad y al marco jurídico de México y que su proceder cotidiano ha sido conforme a las normas y prácticas más exigentes internacionalmente.

"Hemos manifestado reiteradamente nuestra disposición a discutir con la autoridad los temas que hoy manifiestan en relación con la operación de Braskem Idesa y sus contratos con las empresas del Estado Mexicano, llevando propuestas de soluciones, por lo que pedimos respeto al Estado de Derecho y a la ley, compromisos expresados por esta administración, guíen esta controversia y permitan rectificar las decisiones tomadas por Cenegas que afronta a, entre otras cosas, la seguridad de las operaciones de la planta", expresó la compañía.

También indicó que informará a la comunidad financiera nacional e internacional, a sus clientes, proveedores, empleados y colaboradores las acciones que tomará en el marco de la ley.

En septiembre pasado, Braskem aseguró que mantenía conversaciones con Pemex sobre el futuro de un contrato de suministro de etano a su planta en el sureste del país, acuerdo que López Obrador ha calificado como "leonino" y le ha costado al erario millones de dólares.

El complejo petroquímico Etileno XXI, liderado por Braskem con un 75% de participación, inició el proceso de interrupción de operaciones en la planta, informó la empresa brasileña en un aviso a la bolsa, en el que agregó que estaba tomando medidas legales. Sin embargo, no pudo estimar la fecha de reanudación de las actividades.

El pasado 30 de noviembre, Cenegas informó a Braskem Idesa que no renovaría el Contrato de Servicios de Transporte en Base Firme para el transporte de gas natural. También bloqueó el ingreso de gas el día siguiente, incumpliendo con el contrato de base intermitente en vigencia y sin llevar en cuenta la solicitud de Braskem Idesa de mantener 48 horas de suministro reducido para hacer un paro de sus operaciones de forma segura para las personas, vecinos y el medio ambiente.

Las acciones del centro, explicó la empresa brasileña, "han causado la suspensión total de los procesos de la planta, con las consecuentes y negativas repercusiones no sólo para nosotros, la planta, nuestros clientes, proveedores y empleados, sino también para los cientos de negocios que dependen de la cadena de valor, afectando a la petroquímica nacional y la economía en su conjunto".

Fundada en 2010, Braskem Idesa es una empresa mexicana formada por la asociación de Braskem (Brasil), la mayor compañía petroquímica productora de termoplásticos en el continente, y uno de los líderes en la Petroquímica mexicana, Grupo Idesa.

En conjunto, desarrollaron un complejo petroquímico para la producción de etileno y polietileno de alta y baja densidad en el municipio de Nanchital, Veracruz, que produce un millón 50 mil toneladas por año de etileno y polietilenos, el cual inició operación en 2016.