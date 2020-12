VIRAL: Jóvenes rapean para 'no ser detenidos' en Tlaxcala

Un grupo de jóvenes han 'conquistado' a la red tras viralizarse un video en el que se les ve rapear para, supuestamente, librarse de ser detenidos por policías.

El material que se presume fue registrado en el estado de Tlaxcala, muestra a los cuatro jóvenes rapeando al ritmo de la música frente a los uniformados.

Según sus rimas, antes de ser interceptados por los policías estatales se encontraban 'grabando un video para YouTube'.

"No pienso en tirar la toalla, la estatal aquí me para, me va a aplicar la revisión de rutina. Estábamos ahí en la esquina, grabando el video para el YouTube", dice uno de los chicos, seguido por sus compañeros que con sus rimas describen lo que está sucediendo con el grupo de uniformados.

Finalmente se aprecia a uno de los oficiales entregar lo que parecen ser sus identificaciones.

Lo más cabrón que he visto en mucho tiempo. RESPECT #JuiciosOralesChingones pic.twitter.com/HQhkUfz1OM — Risco (@jrisco) December 2, 2020

Gracias a su manera de rapear y la situación en la que presuntamente se vieron involucrados, los jóvenes se han viralizado con miles de reproducciones en redes sociales.