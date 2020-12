Camión se incendia y explota a unos metros de una gasolinera

El siniestro ocurrió en Cambridgeshire, Inglaterra, cuando un camión que transportaba productos químicos sufrió un accidente de tráfico y terminó incendiándose y segundos después, el camión estalló y provocó un incendio con llamas de hasta 15 metros de altura.

Más de 20 bomberos de por lo menos 5 estaciones cercanas acudieron a controlar las llamas, pues el riesgo era alto debido a que la explosión ocurrió a unos cuantos metros de una gasolinera.

El portal Daily Mail reportó que ninguna persona resultó herida, incluyendo el operador del camión.

Dramatic moment lorry explodes in huge fireball outside petrol station in Cambridgeshire https://t.co/8DBKghszxY pic.twitter.com/UEO2EqHmAJ