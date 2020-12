Captan a \'Santa Claus\' en el cielo y se vuelve viral

A través de Facebook, comenzaron a viralizarse una fotografía en las que su autor dice haber captado una figura similar a la de 'Santa Claus' y sus renos, formada entre las nubes.

"Buenas noches a todos, me encontraba tomando unas fotografías al cielo y se me hizo curioso que en una de las imágenes tomadas las nubes formaron una silueta que se me figura a la fantasía de Santa Claus en su trineo y sus renos pasando por la luna. Se las comparto", detalló Espinosa RC en su publicación en la red social.

Tal como lo muestra la imagen, es posible apreciar una figura iluminada por el Sol entre el cielo nublado, la cual forma una silueta similar a la de 'Santa' con su trineo y sus renos tirando de éste.

Hasta el momento la publicación de Espinosa ha sido compartida más de 59 mil veces.