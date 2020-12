Seis personajes del cine erróneamente etiquetados como ‘villanos’

La lógica básica de cualquier historia es que el héroe pelee por lo correcto y el villano le ponga trabas a su recorrido para hacer el bien, pero las cosas no siempre son tan ‘blanco y negro’, especialmente cuando parece que el que está haciendo lo correcto es el ‘villano’ de la historia.

Estos son algunos personajes cuya motivación tenía más lógica que la del héroe de la historia, al punto que es más fácil empatizar con ellos y darles la razón, y dudar si de verdad son los ‘villanos’ del cuento.

Clyde en Law Abiding Citizen

La historia comienza con la familia de Clyde siendo asesinada, pero lo peor de todo no queda ahí, los responsables salen libres dadas las fallas del sistema. Clyde entonces busca venganza y comienza a matar a aquellos implicados directa e indirectamente. ¿Tiene razón? Pues radical pero en parte sí.

Ben Willis en I Know What You Did Last Summer

La historia trata de 4 adolescentes que atropellan accidentalmente a una persona y encubren todo. Luego comienzan a ser acechados y asesinados uno a uno en venganza por lo que hicieron, lo cual, aunque erróneo jugar al ‘ojo por ojo’, no suena tan descabellado. Ben buscaba ‘justicia’, ¿no?

Los Ligados en Us

Una aterradora pero interesante historia sobre personas que están siendo atacadas por copias de ellos mismos; lo relevante es que los otros, ‘los ligados’, sólo están exigiendo su derecho a vivir, a dejar de ser prisioneros y existir a la expensa de otros o recibir las sobras del rechazo social.

Howard en 10 Cloverfield Lane

Qué tan malvado es este hombre es quizá cuestión de perspectiva, porque su actuar misterioso y controlador no ayuda a no llamarlo secuestrador, pero hay que entender que Howard sólo quería, y lo logró por un buen tiempo, proteger a los otros personajes con él, de los peligros del exterior.

Carrie en Carrie

Una joven que es víctima de bullying de parte de sus compañeros de escuela; la verdadera mala de la historia no es ella, sino la sociedad en la que vive, que la empuja a hacer lo que hace a raíz de una relación tóxica con su madre y un ambiente escolar hostil que la hacen ‘explotar’ emocionalmente.

Los Xenomorfos en Alien

Parte de lo que hace a la saga atractiva es encontrar a los Xenomorfos amenazantes, misteriosos y letales, sin embargo, aunque asesinos y depredadores, habría que preguntar si estos seres en realidad no son tan malos, sino que sólo atacan porque el humano ha invadido su territorio.