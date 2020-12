Presentan un videojuego de The Mandalorian creado por un niño

“Luc es un gran fan de The Mandalorian y de los videojuegos, así que hemos creado juntos un juego de la serie. Me puse en contacto con Make-a-Wish después de que le dijeran a un colega que estaban buscando a alguien que desarrollara videojuegos. Había concedido otro deseo antes y estaba encantado de volver a hacerlo. Luc vino ese día y juntos creamos este juego. Él me indicó qué dibujar y qué programar y yo aproveché para enseñarle un poco de programación”, escribió KenNL en la red Reddit.

El juego en 2D está ambientado en el universo de Star Wars y tiene cinco niveles, diseñados por el propio Luc, detalla el sitio Gizmodo. El jugador controla a Mando, que tiene que saltar sobre su nave, la Razor Crest, y matar a varios Stormtroopers, además de enfrentarse a Moff Gideon.

El juego claro, nunca será publicado, por derechos de autor que Disney tiene de los personajes de Star Wars.

Today Luc visited to work on our Mandalorian game! He put me to work creating assets like stormtroopers, the Razor Crest, Moff Gideon. The game has 5 levels plus an end boss! You can't play it though, Luc is in the only one in the world to own this game. #gamedev #makeawish pic.twitter.com/CzslfYnbun