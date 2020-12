Abrigados ante las inclemencias del tiempo en la "capirucha" del sarape y el pan de pulque, nuestros subagentes, que esperaban que los dejaran entrar al Congreso del Estado para dormir un rato con el Tercer Informe del "góber" de la provincia de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, y de paso escuchar sus aventuras, nos reportan que tuvieron que quedarse fuera del Palacio de Coss, donde se restringió el acceso a solo 80 invitados, dizque por las medidas sanitarias de la pandemia, de manera que, como cualquier ciudadano, tuvieron que chutarse el evento a través de las inestables redes sociales. Dicen que aunque el inquilino del Palacio Rosa recibió como atento regalo de la Federación la total indiferencia porque la 4T no le mandó a ningún representante, en punto de las 10:00 de la mañana arrancó un recuento del que, en lo general, salió bien librado. Ni manifestaciones, ni las coloridas pancartas, ni los bloqueos como los que le armaban en Torreón cuando fue alcalde se vieron ahora.

Incluso, como por arte de magia, la opinión de los "ipecos", aun la de los más críticos, le favoreció en los rubros que estuvo apuntalando durante este 2020, como la seguridad, la reactivación económica y desde luego el manejo de la pandemia. Nos reportan que las felicitaciones y el besamanos sobraron de manera física, porque en lo digital un ejército de colaboradores del Gobierno del estado se desvivió en loas con la esperanza de que don Miguel los viera. Algo que definitivamente cambió con la pandemia es que ahora los interesados en hablar con el mandamás coahuilense no tienen que esperar cazarlo en algún evento o pedirle las mil citas, sino que, con las reuniones de los subcomités de Salud, semana a semana lo abordan lo mismo empresarios que representantes sociales y alcaldes de todas las corrientes y en todas las regiones. A decir de los subagentes, el gobernador también descansó este tercer informe en tiempos de COVID porque ya no tuvo que invitar a comer sino a 80 personas, y no a las casi mil que antes iban a gorrear al informe.

***

Nuestros subagentes, disfrazados de macetas con fertilizante del resucitado Partido Revolucionario Institucional, que vio el pasado 18 de octubre "la luz al final del túnel", nos reportan lo que sucederá el próximo fin de semana don Miguel, que se pondrá en modo alquimista electoral y, al mejor estilo del mago Merlín, sacará sus mejores trucos durante la reunión que tendrá con la crema y nata del priismo, para dar línea en favor del gris candidato Román Alberto Cepeda González, actual secretario del Trabajo y con el que sueñan rescatar la alcaldía de Torreón. A decir de los subagentes, el "góber" Riquelme, en su peculiar estilo, le leerá la cartilla a uno que otro (llámese Miguel Mery, Xavier Herrera o Antonio Gutiérrez Jardón) que andaba suspirando con la candidatura y deberán quedar todos alineaditos para poder recuperar el bastión de Torreón en el próximo proceso electoral del 2021. Las elecciones el próximo año estarán como para rentar balcón, más porque, según los enterados de la cosa política, el tricolor no estaba muerto, sino que andaba de parranda en parte por sus dirigentes municipales y estatales, por lo que ahora la elección será entre tres. Los subagentes se preparan con una buena ración de palomitas "light" para disfrutar como si fuera una serie de Netflix, porque las cosas se pondrán de a peso si el candidato por Morena resulta ser el fitness y atlético "hooligan" expanista Luis Fernando Salazar, quien le vendrá a poner sabroso sabor al caldo, dada su predilección por las peleas para hacer ruido y buscar reflectores. Y claro está, el predilecto de las bases del partido azul, Marcelo Torres Cofiño, que con tanto espectacular parece confirmar los rumores. Se va a poner bueno.

***

Y como todavía falta un tiempo para que la vacuna contra el funesto y fastidioso COVID-19 llegue a México, tanto para que se dé la autorización como la distribución y la aplicación de la misma, otra vez el llamado que hicieron las autoridades durante la reunión del subcomité de Salud fue para que se suspendan las posadas y celebraciones navideñas y de Fin de Año, además de las bodas con 300 invitados tipo la que se suspendió en San Pedro, o el fiestón de la Salvador Allende, con 150 personas, 60 de ellas menores de edad, que nomás no cesan. Incluso el propio "góber" epidemiólogo, que ahora hasta le quiere hacer de virólogo, Miguel Riquelme, se vio orillado a advertir el riesgo de parar actividades económicas con el consiguiente daño en el bolsillo de los trabajadores, si es que la sociedad no se suma y apoya evitando el desorden social de los eventos. Porque, a decir de los subagentes, los que se andan comiendo las uñas son las autoridades de salud con la llegada de las fiestas decembrinas, y esperemos que no haya más torneos como el de pádel, que en sí no tuvo problema, pero el 'after' del mismo, de mil 500 asistentes, sí causó estragos, pues apenas comienza el mes y ya empiezan a repuntar otras enfermedades como la influenza, que, como comparte síntomas y características con el coronavirus, trae a miles de ciudadanos solicitando pruebas, por lo que el llamado es a no confiarse y no arriesgar a la familia en reuniones, mucho menos con gente que visita de fuera, sobre todo a las personas que hacen parte de los grupos vulnerables.

***

A los que cada vez se les mueve más el tapete con eso de buscar una candidatura a la diputación federal es a los alcaldes de Torreón y Lerdo, quienes no descartan pedir licencia para brincar como grillos… Perdón, para representar a sus partidos en la próxima contienda electoral. Don Jorge Zermeño ya afirmó que los panistas lo han buscado para que los represente, incluso hasta presumió que no quiere ir por la vía fácil, sino que estaría haciendo campaña gracias a la confianza que tiene en el respaldo ciudadano, por lo que dejaría su cargo próximamente; al igual que el priista de Lerdo Homero Martínez, pero, contrario a don Jorge, al docente y líder sindical en reposo nadie le ha hablado; al contrario, él ha levantado la mano para ser el ungido del tricolor por La Laguna de Durango, pero al parecer nadie lo pela, por lo que incluso sus sueños guajiros de buscar la candidatura a la gubernatura de Durango están cada vez más lejanos, más cuando tiene a un personaje del tamaño de la exalcaldesa de Gómez Palacio Lety Herrera en su mismo partido. Por su parte, el vicealcalde de la hermana república de Gómez Palacio y síndico por unas cuantas horas al día, Omar Castañeda, no ha parado de hacer campaña desde que inició la "transformación" en el municipio lagunero, pues quiere ocupar una curul en el Congreso local en la ciudad de los alacranes, y al parecer quien más lo está apoyando es la alcaldesa Marina Vitela, aunque no precisamente porque quiera ver florecer la carrera política de don Omar, sino porque sería una forma fina y educada de darle las gracias a un colaborador que se ha vuelto incómodo.

***

Los que andan filosos con eso de los recortes de personal para ahorrar algo de dinero para enfrentar la crisis del próximo año son los de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Coahuila, luego de que varios trabajadores se quejaran porque no les había llegado su pago desde hacía varias quincenas; con papel en mano se presentaron algunos funcionarios de la dependencia pidiendo al personal que voluntariamente firmara su oficio de "renuncia", sobre todo porque eran trabajadores cuyos sueldazos laceraban las finanzas de la secretaría. Varios incluso ganaban hasta los 3 mil 500 pesos mensuales; así como lo leyó, estimado lector. Nuestros subagentes, disfrazados de papelería apilada, se preguntan extrañados por qué la dependencia que encabeza doña Sofía García Camil no pensó mejor en recordar su larga lista de asesores cuyos sueldos son significativos, muchos de los cuales incluso viven en la "capirucha" del esmog y hacían parte de la Administración federal en tiempos del priista más odiado, Enrique Peña Nieto. A decir de los subagentes, ayer se presentó la jefa de Recursos In-Humanos de la dependencia culturera, Lilia Flores, con la encomienda de hacer renunciar a varios empleados, y además no liquidarlos como dicta la ley; incluso, a algunos les han acortado los años de antigüedad en los documentos de renuncia para pagarles menos. Desilusionados por tantos años de servicios, algunos de los que están en el recorte piensan armar pleito legal e incluso buscar un acercamiento con el propio gobernador, pues tampoco es que ganaran tanto, pero sí se les hace injusto que les quieran dar las gracias de esa manera.