Ve activista debilidad en la política ambiental estatal

El activista Rodolfo Garza Tobón, integrante de la Asociación Usuarios del Agua de Saltillo indicó que el trabajo de la Secretaría de Medio Ambiente tiene una débil política de educación ambiental.

Rodolfo Garza, es un activista reconocido en Saltillo, y exregidor de Morena, en la pasada administración municipal.

Para el activista, la educación ambiental es un tema que ha quedado fuera de la agenda pública en la entidad.

Lamenta que esto haya pasado, dado que el cuidado del medio ambiente es esencial y esto se logra a través de la educación.

DEMANDAN ESPACIOS VERDES

La reforestación urbana es un tema que ha cobrado relevancia en el estado, dado que ayudan a mantener la calidad del aire.

Las zonas urbanas en la entidad demandan espacios verdes y con ello la importancia de las reforestaciones. Sin embargo, este año no se han realizado, así lo indicó la Secretaría de Medio Ambiente a través de áreas de comunicación.

Rodolfo Garza dijo que la reforestación no solo ayuda a la imagen de las ciudades, sino a amortizar los rayos ultravioleta, y el calor que se genera por la extensión de la carpeta asfáltica.

Para Rodolfo Garza, en Coahuila urge un programa de educación ambiental. Indicó que: "No hay interés de la ciudadanía en el tema, porque no se ha promovido nada. No hay educación ambiental".

Agregó que no ha habido programas en las últimas dos administraciones "Pedí información a través de la plataforma de transparencia y solo tiene un club ecológico con 700 niños. Les falta promocionar".

Rodolfo Garza, quien ocupó el mismo cargo de Eglantina Canales pero en el sexenio de Rogelio Montemayor, dijo que en 1999 tenían clubs ecológicos contaban con 100 mil niños. Donde los niños participaban y a su vez involucraban a los padres y su maestros.

La conciencia ambiental juega un papel importante en el desarrollo de los municipios, y ello corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y los municipios.

"Mientras la población se incremente, con ello lo hará la demanda de los espacios verdes y por lo tanto la demanda de reforestación en áreas urbanas y suburbanas en el estado".

Fallas

Lamentan descuidos: *La titular de la Secretaría de Medio Ambiente Eglantina Canales lleva ocho años en el cargo. *Activistas consideran de débil la políticas de educación ambiental. *Ante el crecimiento de las ciudades, aumenta la demanda de espacios verdes. *Urgen a un programa de conciencia con la población.