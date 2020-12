Alejamiento de la sustentabilidad agropecuaria en la región

Encontrar algún resquicio por donde se pueda transitar la agricultura regional, entiéndase forrajes y producción de leche, hacia una agricultura sustentable, es prácticamente imposible, cualquiera que afirme que sí se puede es un farsante, porque es una farsa la que monta, es hipócritamente correcto, una farsa es una obra de teatro breve de carácter cómico y satírico, aunque en nuestro caso parece más una tragedia si se considera a aquellos que han sido afectados directamente por el arsénico, que han sido amputados de alguno de sus miembros, o que han fallecido por cáncer o por complicaciones de diabetes, o quizás es una obra de teatro infantil con nuevos actores en las escuelas, en las que los niños beben agua con arsénico, envenenando nomás al futuro de México. Resolver este problema plantea retos que hasta ahora los productores no contemplan: corregir la sobreexplotación del agua subterránea al nivel de lograr un balance entre lo que se extrae y lo que se recarga.

En que momento la entonces incipiente lechería se alejó de la sustentabilidad ambiental y social.

En el último colapso algodonero, el sistema de producción de leche vigente en ese tiempo empezó a fortalecerse y se dio inició también a un proceso de adaptación del sistema. Dos escuelas muy diferentes guiaban dicho proceso, la de Nueva Zelanda, y la norteamericana (que también se llevaba a cabo en otros países como Francia o Israel) que separaba la producción vegetal de la producción animal, y que requerían por tanto de una infraestructura que permitiera el confinamiento permanente del ganado. En el otro extremo la escuela neozelandesa proponía mantener las dos etapas de producción funcionando en el mismo lugar de manera permanente, el requerimiento de infraestructura era mínimo un cerco eléctrico muy económico y un módulo muy sencillo que funcionaba como sala de ordeña. La base de la producción eran gramíneas de invierno y gramíneas de verano que eran cosechadas directamente por el ganado, se le apostaba a mantener la fertilidad del suelo, a través del reciclamiento de los desechos del ganado, creando así un puente entre el suelo vivo, rico en microorganismos y otros organismos como las lombrices,y los cultivos sanos, ganado sano y personas sanas. Esta era una de sus fortalezas, la aplicación de principios ecosistémicos y la aproximación a una de las agriculturas más sustentables: la permacultura, un enfoque al que se le da muy poca importancia en la educación agrícola en México.

La producción de leche en pastoreo no fue bien entendida y prevaleció el enfoque de la producción de ganado en confinamiento o estabulado, cuya base de producción son los forrajes de corte como la alfalfa y los alimentos concentrados como los granos de cereales y las harinas de oleoginosas. A diferencia del sistema basado en las praderas que tenía dificultad en la expansión del hato, lo cual en todo caso hubiera sido preferible, el sistema de estabulación, encontró la forma de expandirse y hacerle frente a los rendimientos decrecientes: exportó la etapa de producción de forrajes (la de mayor consumo de recursos) a otros distritos de riego, de esta manera, exportó también sus impactos, la sobreexplotación de acuíferos subterráneos, que ocasionan abatimientos y contaminación por metaloides como el arsénico. Así fue como se estableció la lechería de grandes hatos y se alejó definitivamente de la transición hacia la sustentabilidad agropecuaria. Y no es exagerado decir definitivamente, ya que el solo intento, requiere de un nivel de conciencia ambiental y social en los productores, que sencillamente no existe. Sin embargo, la inteligencia emocional si está presente y quizás desde ésta pudiera emprenderse algo trascendente.